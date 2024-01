Barbalha: uso de máscaras passa a ser obrigatório em repartições públicas

Medida foi tomada por conta do recente aumento de casos de covid-19 na região do Cariri

Segundo Márcio, o município está disponibilizando, desde a última segunda-feira, 4, um ponto fixo para vacinação, localizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) Central, próximo ao Parque da Cidade. No local, os imunizantes contra a Covid-19 estão sendo oferecidos, diariamente, para todas as faixas etárias.

“A gente foi pego de surpresa devido à velocidade com a qual esses casos começaram a aparecer”, declarou o secretário da saúde do município, Paulo Márcio, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri .

O município de Barbalha, na região do Cariri, anunciou que irá reativar o comitê de acompanhamento, combate e prevenção à Covid-19 e tornar obrigatório o uso de máscaras em repartições públicas a partir desta quinta-feira (7). As medidas foram tomadas duas semanas após o Cariri ter registrado um aumento de 38,21% no número de casos de infecção pelo vírus.

O secretário pontuou que, por hora, o uso de máscaras será obrigatório apenas em repartições públicas, a saber, locais administrados pelo Poder Público para atender à população. “Se mesmo com essas medidas, os casos continuarem aumentando, nós precisaremos tomar uma posição mais enérgica”, enfatiza o secretário.

Entre os dias 19 e 25 de novembro, a Região de Saúde (RS) do Cariri, composta por 44 municípios, registrou a maior taxa de positividade do estado: 38,1%, o que equivale a 8 casos positivos para cada 21 dos testes realizados no Ceará. A nível estadual, 2.809 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Os dados são da Secretaria da Saúde (Sesa).