Situação das calçadas no Ceará é gargalo para acessibilidade de PcD, diz presidente do CAU

O cenário da acessibilidade no Ceará tem melhorado de forma geral, entretanto ainda não é suficiente para garantir o conforto das pessoas com deficiência (PcD). A informação foi compartilhada pelo presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE), Lucas Rozzoline, à rádio O POVO CBN Cariri.

Os avanços foram considerados diante da comemoração do dia nacional da Acessibilidade, comemorado no dia 5 de dezembro. Segundo o presidente, as conquistas nos últimos 20 anos foram especialmente na disposição legal.

Além dos pontos legais, houve implementação de estruturas no campo de saúde, que tem atendido cadeirantes e pessoas com baixa visão, inclusive crianças e gestantes que necessitam de maior acessibilidade.