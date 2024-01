Após "aparição" em Fortaleza, halo solar é registrado em Cedro e Caucaia

Fenômeno tem despertado a curiosidade e a superstição dos cearenses na Capital, na Região Metropolitana de Fortaleza e no interior do Estado

Depois de aparecer no céu de Fortaleza , durante o último sábado , 2, o halo solar — fenômeno que se caracteriza pela visualização de um arco-íris ao redor do sol —, volta a ser observado no Ceará, desta vez nos municípios de Caucaia e Cedro . A primeira aconteceu ainda no sábado, enquanto a aparição na cidade na região Centro-Sul do Ceará foi registrada nessa segunda, 4.

As aparições têm despertado a curiosidade e superstição dos cearenses, que as têm usado até para “prever” o tempo. “No Interior, maioria das vezes, este tipo de fenômeno acende uma esperança. O que de fato sempre tem divergência entre a crença popular e a ciência. Os mais idosos, falam em sinal de chuva”, conta o radialista Marciel Bezerra, que realizou os registros em Cedro e Caucaia.

Apesar da crença popular, o fenômeno não tem relação direta com o período de chuvas e pode ser ser avistado em qualquer época do ano, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

“É importante lembrar que o halo solar pode ser observado em qualquer período do ano, logo ele não tem uma relação direta com a chuva. No entanto, vale ressaltar que quando temos condições atmosféricas favoráveis ao aumento da umidade do ar, como observado nos últimos dias, há uma maior chance do fenômeno ser identificado. Com isso, é comum a associação de que o halo seja um precedente a ocorrência de chuvas”, explica o meteorologista, Bruno Rodrigues.

Ainda segundo Bruno, a visualização do fenômeno pode ter sido facilitada pela presença de nuvens altas, como a cirros e a cirrostratus, que são formadas por esses cristais. Estas não são as primeiras aparições do halo no Ceará, visto que o evento já havia sido flagrado em 2022 em municípios como Sobral, Reriutaba e Itapipoca.