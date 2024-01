Ceará inicia semana dos Direitos Humanos com atividades nesta quarta-feira, 6

Em atuação no Ceará, pasta estadual dos Direitos Humanos prepara programação especial com rodas de conversa, palestras e mobilização

Valorização e conscientização marcaram a solenidade de abertura da Semana dos Direitos Humanos no Ceará. A iniciativa da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) teve início nesta quarta-feira, 6, com evento realizado no auditório da Secretaria da Fazenda do Ceará III. A abertura marca o início de uma semana de atividades focadas no desenvolvimento de práticas que assegurem os direitos previstos na Declaração Universal.

A semana ocorre em alusão ao Dia internacional dos Direitos Humanos, celebrado no próximo domingo, 10. Para a secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, sendo a primeira vez da Secretaria dos Direitos Humanos em atividade no Estado neste período, a pasta "não poderia ficar silente".

"Estamos iniciando a Semana dos Direitos Humanos hoje com uma palestra do nosso grande Mário Mamede, sempre deputado, que tem toda uma trajetória com os Direitos Humanos. Conferimos algumas homenagens àqueles que trabalharam e construíram a estrada dessa questão aqui no Estado do Ceará. É um momento rico em que estamos aqui reunidos para que possamos abrir nossos olhos e nossas mentes para que nunca mais aconteça qualquer tipo de ameaça à democracia”, destaca.