Governo do Ceará anuncia convocação de 648 professores aprovados em concurso da Seduc

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou que será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira, 5, o edital de convocação de 648 professores aprovados no último concurso da Secretaria da Educação (Seduc). O anúncio foi realizado pelas redes sociais do chefe do Executivo.

De acordo com o governador, os professores já iniciarão o ano letivo de 2024. “Desejo boa sorte e ótimo trabalho aos futuros servidores e servidoras do Estado”, escreveu Elmano.

Os interessados deverão acessar o Sistema de Convocação, da Seduc, para realizar cadastro pessoal e funcional. Também será possível solicitar a lotação inicial e submeter a documentação obrigatória à posse e ao exercício. No portal, também é possível que o usuário possa solicitar reclassificação, caso deseje.