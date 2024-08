Latrocínio no Cumbuco: quarto suspeito é preso pela Polícia Civil

O crime aconteceu no último do 29, na praia do Cumbuco, em Caucaia. Uma turista morreu e um homem, também turista, ficou ferido

Um homem de 25 anos investigado por ser um dos executores do latrocínio ocorrido no Cumbuco, em Caucaia, no último dia 29, foi preso nesta segunda-feira, 5. Ele foi preso no município de Horizonte, também na Região Metropolitana de Fortaleza. Esta é a quarta prisão de um envolvido no crime.

As investigações estão a cargo da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que apontou o homem como o condutor da motocicleta usada no crime.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No caso ocorrido em uma pousada do Cumbuco, a turista de Macapá Ruth Mary Silva de Oliveira Ribeiro, de 46 anos, morreu após ser atingida pelos disparos de arma de fogo. O britânico Philip Donald Eric Gray, de 38 anos, também foi baleado e socorrido para uma unidade hospitalar.