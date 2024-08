Latrocínio no Cumbuco: turista está na UTI e caso tem repercussão em jornais britânicos

O britânico se4gue internado em Fortaleza sob os cuidados dos familiares da namorada Crédito: arquivo pessoal

Philip Donald Eric Gray, de 38 anos, foi transferido do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, para outra unidade de saúde. O turista está na UTI do hospital e deve passar por cirurgia. O britânico foi internado após ser ferido durante latrocínio em uma pousada no Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A namorada de Philip, Ruth Mary Silva de Oliveira Ribeiro, 46, natural de Macapá, morreu. Ambos estavam no Ceará a passeio quando foram vítimas de assaltantes.

A repercussão do caso é internacional e ganhou as páginas do jornal britânico Daily Mail, que descreveu o vídeo das câmeras de segurança como "imagens assustadoras". O turista, que segue em Fortaleza, está sendo acompanhado por familiares da namorada no hospital. O caso de latrocínio no Ceará teve repercussão em jornais britânicos Crédito: reprodução/ Daily Mail

Conforme a sobrinha de Ruth, Mayara Oliveira, Philip estava no IJF com uma bala alojada na coluna e existia o risco de ele ficar paraplégico. Já a turista de Macapá, morta na ação, teve o corpo levado ao estado de origem, onde foi velada e sepultada. "É difícil, mas a gente está tentando ter forças", relata. Os dois estavam hospedados em uma pousada no Cumbuco e se preparavam para ir embora e viajar, no mesmo dia, para Macapá, quando foram atacados por criminosos. Philip saiu ferido e a companheira morreu no local. A Polícia Civil do Ceará realizou a prisão de três pessoas suspeitas de envolvimento no caso. As diligências seguem no intuito de capturar duas pessoas que participaram diretamente da ação. O casal namorava a distância há sete anos e viajava para se encontrar.