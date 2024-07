Latrocínio: casal de turistas recebeu R$ 40 mil de casa de câmbio em pousada no Cumbuco

Coletiva de imprensa que divulgou a prisão de três suspeitos de latrocínio no Cumbuco Crédito: Lara Vieira/ O POVO

Após a prisão de três pessoas suspeitas do latrocínio (roubo seguido de morte) no Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, as equipes da Polícia Civil do Ceará, responsáveis pela investigação, identificaram que o casal de turistas trocou R$ 40 mil em uma casa de câmbio. O dinheiro foi entregue na pousada, no Cumbuco, sem que houvesse a necessidade de deslocamento das duas vítimas para Fortaleza. Um dos próximos passos da investigação será ouvir o inglês que foi vítima da ação. As informações foram divulgadas durante coletiva de imprensa no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, nesta quarta-feira, 31, para informar sobre as prisões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme o delegado Andrade Júnior, titular da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), na ação criminosa da última segunda-feira, 29, as vítimas estavam fazendo check-out da pousada e aguardavam um transporte. O casal, a macapaense Ruth Mary Silva de Oliveira Ribeiro e o inglês Philip Donald Eric Gray, viajaria para Macapá.