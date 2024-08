Suspeito de envolvimento em latrocínio que vitimou turista no Cumbuco é solto pela Justiça

Material apreendido pela Polícia Civil inclui falso fardamento usado na ação criminosa no Cumbuco Crédito: divulgação/SSPDS

Igor Teixeira Lopes foi solto em audiência de custódia um dia depois de ser preso em flagrante pela Polícia Civil do Ceará suspeito de envolvimento no latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou a turista de Macapá Ruth Mary Silva de Oliveira Ribeiro, de 46 anos, e o britânico Philip Donald Eric Gray, de 38 anos. O turista sobreviveu e está internado em uma unidade hospitalar sob o risco de ficar paraplégico. Já Ruth faleceu e teve o corpo levado para o estado de origem.

A prisão de Igor foi por crime de receptação no artigo 180 do Código Penal Brasileiro. Conforme a decisão obtida pelo O POVO, apesar dos relatos sobre a participação do homem, seria necessária uma maior investigação sobre o envolvimento de Igor. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Percebe-se a priori que se trata de ato dissociado do crime de latrocínio relatado. Dessa forma, entendo que as medidas cautelares são cabíveis e suficientes, devendo ser consideradas, no presente caso, suas condições subjetivas favoráveis", informa a decisão.



Entre as medidas cautelares existe as exigências para que o suspeito compareça mensalmente para justificar atividades e manter o endereço atualizado, não se ausentar da Comarca de Caucaia por mais de oito dias sem autorização judicial, recolhimento noturno das 20 às 5 horas, com autorização para trabalhar, desde que comprovado nos autos, além da monitoração eletrônica, enquanto durar a investigação. Igor foi um dos três presos suspeitos de envolvimento no caso. A investigação da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur) e a Delegacia Metropolitana de Caucaia apontaram o envolvimento indireto dos três no crime. Outros dois suspeitos, procurados pela Polícia, teriam participado de forma direta da ação. Já os outros dois suspeitos presos tiveram as prisões convertidas em preventiva. São eles Frederico Bruno Ricarte da Silva e Arthur Edmundo Ferreira. Estes foram autuados por crime de latrocínio e o juízo deferiu o pedido para quebra de sigilo telefônico autorizando a autoridade policial a consultar conteúdos de mensagens, troca de imagens e vídeos.

No dia 26 de julho o casal, que estava hospedado em uma pousada no Cumbuco, em Caucaia, viajaria para Macapá. Os dois realizavam o check-out quando foram atacados por criminosos e houve resistência. A turista de Macapá e o britânico foram baleados, no entanto ela morreu no local e ele sobreviveu. Philip segue internado sob o risco de ficar paraplégico. Ruth e Philip se relacionavam há sete anos e viajavam para se encontrar. Ruth seguia para Inglaterra e em outras ocasiões o Philip viajava para o Brasil. Familiares relataram que ele juntava dinheiro durante o ano para ter um momento de lazer com a namorada. O casal havia trocado R$ 40 mil em uma casa de câmbio em Fortaleza, no entanto não precisaram se deslocar, pois o dinheiro foi deixado na pousada. Os criminosos chegaram ao local com informações de que haviam clientes hospedados com alto valor em dinheiro. As vítimas estavam com R$ 30 mil e os indivíduos tentaram subtrair o valor, mas em meio aos tiros o dinheiro não foi levado.