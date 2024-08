Atleta vítima de latrocínio havia comprado motocicleta há oito meses e não teria reagido ao crime

O professor de Wesley, Antônio Brás, relata que a companheira do lutador estava na motocicleta com a vítima e relatou que o casal foi interceptado por dois homens que anunciaram um assalto e exigiram o aparelho celular. Os criminosos teriam ordenado que o rapaz desembarcasse do veículo. No momento que saiu e desligou o veículo foi morto sem que oferecesse reação, segundo o relato.

"Ele estava feliz pois havia comprado a motocicleta e tirou a habilitação. Ele fez história, era um atleta respeitoso, amigo. É uma tristeza imensa pra mim. Era como um pai para ele", ressalta o professor.



Wesley era natural do distrito de Jaibaras, distrito de Sobral, e tinha planos de participar de uma competição de boxe neste mês de agosto. As prestações da motocicleta eram pagas com o dinheiro das entregas. O velório ocorre nesta sexta-feira, 2, e o sepultamento neste sábado, 3.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que investiga as circunstâncias de um latrocínio ocorrido na quinta-feira, 1°. "Na ocasião, um homem foi atingido por disparos de arma de fogo em uma via pública do bairro Campos dos Velhos. A vítima, de 29 anos, teve o celular subtraído e foi a óbito no local", informou a nota.