Macapaense é morta em assalto na Praia do Cumbuco, em Caucaia

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que os criminosos chegaram ao local com informações sobre um casal com uma grande quantia em dinheiro. O POVO apurou que esse valor é de cerca de R$ 30 mil.

Câmeras de vigilância registraram a ação. As imagens mostram que era 15h53min quando um homem, que usava capacete, chega ao estabelecimento e aborda as vítimas. O casal reage e entra em luta corporal com o assaltante, que, então, efetua os disparos.



Alguns dos tiros são efetuados com as vítimas já caídas ao chão. A mulher, cuja identidade não foi divulgada, morreu no local do crime. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.

A Polícia Civil também investiga por qual motivo o casal carregava o dinheiro e como os criminosos souberam dessa informação.