Latrocínio no Cumbuco: casal de turistas tinha relacionamento a distância e viajava para se encontrar

O sepultamento da turista vítima de latrocínio ocorrerá nesta quinta-feira, 1º, no município de Macapá. O britânico de 38 anos segue internado no IJF, em Fortaleza

O translado do corpo de Ruth para Macapá tem previsão de ser concluído na manhã desta quinta-feira, 1º, para o sepultamento. Três suspeitos de participação no crime foram presos, e o dinheiro, R$ 30 mil, foi apreendido.

O britânico Philip Donald Eric Gray, de 38 anos, segue internado no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, após ser baleado por assaltantes em uma pousada na Praia do Cumbuco, em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A companheira dele, Ruth Mary Silva de Oliveira Ribeiro, de 46 anos, natural de Macapá, foi morta no latrocínio (roubo seguido de morte) registrado nessa segunda, 26.

As investigações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que resultaram na prisão de três suspeitos, apontaram que o casal de turistas havia trocado o valor de R$ 40 mil por meio de uma casa de câmbio. O dinheiro tinha sido recebido na pousada, na segunda-feira, 29.

Os criminosos abordaram os turistas no momento que eles saíam da pousada. Os dois viajariam, no mesmo dia, para Macapá, onde Ruth residia.

Casal vítima de latrocínio em pousada no Cumbuco Crédito: Arquivo pessoal

Família soube do latrocínio por meio de videochamada

Conforme a familiar, Ruth tinha parentes no Ceará, em Caucaia, onde permaneceu alguns dias aguardando a chegada do namorado britânico. No entanto, quando Philip chegou ao Ceará, o casal buscou hospedagem na pousada.

Mayara, que é sobrinha da vítima, relata que o britânico é autista e recebe um benefício na Inglaterra, além de trabalhar como auxiliar de cozinha em uma escola.

A família de Ruth soube do crime por meio de uma chamada de vídeo realizada pelo namorado, que estava baleado. Após os tiros, ele ligou para a família da namorada achando que ela estivesse desmaiada. O rapaz foi levado ao IJF. Os parentes relatam que há risco de o turista ficar paraplégico.

"Ele está há três dias no corredor do IJF com a bala alojada na coluna, e nada de ser resolvido. A família dele entrou em contato com o consulado e o consulado vai tomar a frente da situação", afirma Mayara.