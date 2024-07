Com chacina e dois duplos homicídios, Ceará teve pelo menos 16 homicídios no domingo

O Ceará teve um domingo mais violento que a média nesse dia 14 de julho. O POVO apurou que, pelo menos, 16 homicídios foram registrados no Estado nesse domingo. Entre os crimes, estão a chacina que deixou quatro mortos em Limoeiro do Norte (Vale do Jaguaribe) e dois duplos homicídios em Fortaleza, um no bairro Quintino Cunha e o outro na Messejana.



Além dos dois duplos homicídios, também foi registrado um assassinato no bairro Montese, na Capital, durante a madrugada. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ocorreram homicídios em São Gonçalo do Amarante, Caucaia e Paracuru.



No Interior, além da chacina em Limoeiro, mortes foram registradas em Crateús (Sertão dos Crateús), Itapajé (Vale do Curu), Sobral (Região Norte) e Quixeramobim (Sertão Central).