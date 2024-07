Mulher de 24 anos é vítima de feminicídio em São Gonçalo do Amarante

De acordo com uma fonte policial, o suspeito entrou na casa da vítima e efetuou tiros contra a mulher. A mulher foi lesionada na cabeça e no braço.

Um crime de feminicídio foi registrado às 11h54min do último sábado, 6, no bairro Parque Violete, em São Gonçalo do Amarante . A vítima foi identificada como Bruna Mikaely Santos, de 24 anos. O ex-marido da mulher é o principal suspeito pelo crime.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS), a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) está investigando o crime de feminicídio. As diligências estão a cargo da Delegacia Municipal de São Gonçalo do Amarante.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.