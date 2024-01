PM prende trio com armas, 16 celulares e mais de R$ 2.600 no Crato

Ação ocorreu após um roubo ser registrado em Caririaçu no sábado, 23; carro com os suspeitos foi encontrado em operação que envolveu uso de helicóptero

Três homens foram presos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no Crato, no Cariri, suspeitos de terem roubado mais de uma dúzia de celulares. As informações sobre o caso, que ocorreu nesse sábado, 23, são da própria corporação.

De acordo com a PMCE, as forças de segurança foram acionadas após o registro de um roubo na cidade de Caririaçu, também no Cariri. A investigação levou ao provável trajeto que os suspeitos teriam seguido depois do roubo.

Agentes da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram enviados para interceptar o veículo. Um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) também foi usado na ação.