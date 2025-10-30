Caucaia tem falta de energia após furto de 1km de cabos

Caucaia tem falta de energia após furto de 1km de cabosFurto afeta fornecimento de energia para alguns clientes em Caucaia, incluindo as localidades de Alto do Garrote e Cipó, desde a madrugada desta quinta-feira, 30. Enel afirma que atua para normalizar serviço
Cerca de 1 quilômetro (km) de cabos foi furtado na madrugada desta quinta-feira, 30, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Mais de 160 km de cabos elétricos foram furtados no Ceará em 2025
De acordo com a Enel Distribuição Ceará, a ação afeta o fornecimento de energia para alguns clientes do Município, incluindo as localidades de Alto do Garrote e Cipó.
A distribuidora informa ainda que equipes especializadas e veículos pesados estão no local para reconstruir a rede e normalizar o serviço.
Entre janeiro e junho deste ano, foram contabilizados o furto de um volume de 161 km de fios roubados, conforme dados da Enel.
Cidades com os maiores quantitativos furtados são: Fortaleza, Aquiraz e Beberibe. Em 2024, cerca de 320 km de cabos de energia foram furtados no Estado, impactando mais de meio milhão de unidades consumidoras.
Denúncias
Buscando facilitar e incentivar o apoio da população nesses casos, a Enel Ceará criou uma central de segurança onde as denúncias podem ser feitas 24 horas por dia por meio dos telefones: 3453-4060 ou também no WhatsApp 85 99993-9526.
"O papel da população no fortalecimento desse combate é fundamental. A orientação da companhia é de que, caso observem pessoas ou veículos que não estejam com o fardamento completo da distribuidora intervindo na rede, denuncie", informa.