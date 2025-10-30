Caucaia tem falta de energia após furto de 1km de cabos

Cerca de 1 quilômetro (km) de cabos foi furtado na madrugada desta quinta-feira, 30, em Caucaia, afetando o fornecimento de energia para alguns clientes da região / Crédito: Reprodução/ Enel Distribuição Ceará

Cerca de 1 quilômetro (km) de cabos foi furtado na madrugada desta quinta-feira, 30, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Mais de 160 km de cabos elétricos foram furtados no Ceará em 2025; VEJA



De acordo com a Enel Distribuição Ceará, a ação afeta o fornecimento de energia para alguns clientes do Município, incluindo as localidades de Alto do Garrote e Cipó.