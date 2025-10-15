MPCE abre processo para apurar falta de aviso em cobrança da Enel

￼CONTAS têm datas de vencimento no mesmo mês / Crédito: Reprodução/consumidor

O Ministério Público do Ceará (MPCE) abriu processo administrativo contra a Enel Distribuição Ceará para apurar os relatos de falta de aviso na dupla cobrança para readequação do sistema da concessionária. Segundo o secretário-executivo do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), promotor de Justiça Hugo Vasconcelos Xerez, a empresa tem 20 dias para responder ao órgão e a recomendação ao consumidor é que faça o pagamento.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O MPCE tomou ciência da questão após repercussão do caso no O POVO. Na edição desta quarta-feira, 15 de outubro, a reportagem mostra que a cobrança é legítima, mas que os consumidores deveriam ter sido avisados. A empresa ainda frisa, na publicação, que as faturas são de períodos distintos e diz que ambas deverão ser quitadas. Além disso, aponta que os clientes foram avisados por e-mail e que estes devem manter os dados atualizados. A distribuidora estaria se adequando à exigência da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por isso, realiza um ajuste no sistema, alterando o processo de leitura e faturamento. É também em resolução da Aneel que consta que é dever do consumidor manter seus dados cadastrais sempre atualizados junto à distribuidora. Isso segue ainda o princípio da boa-fé que rege os contratos.

Ou seja, no caso de consumidor que não atualiza o cadastro não há o do que se queixar. Segundo a Enel Ceará, o objetivo é reordenar os prazos de quitação dos consumidores que possuem ciclos de leitura muito próximos às datas estabelecidas em contrato para o seu pagamento. “A distribuidora pontua que, para essas contas, os clientes impactados terão acesso a condições facilitadas de pagamento, com opção de parcelamento, sem juros, as quais poderão ser solicitadas por meio do Call Center (0800 285 0196) ou uma das lojas de atendimento, diz a nota.

Apesar das explicações da empresa, O POVO revela que clientes relatam que não tiveram acesso a aviso prévio, o que tornaria a cobrança passível de reparação de danos ao consumidor. Há ainda casos de comunicações por SMS e não por e-mail. Segundo o procurador do MPCE, a Enel deve explicar, no âmbito do processo administrativo, justificativas para o não aviso à cobrança. Com as informações em mãos, o órgão ainda avaliará se cabe a abertura de uma ação coletiva.