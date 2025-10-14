Ceará sofre apagão de energia durante a madrugada

Ceará sofre apagão de energia durante a madrugadaNo Estado, foram aproximadamente 30 minutos sem energia elétrica. Pelo menos 10 estados registraram queda de energia na madrugada, devido a uma falha causada por um incêndio em uma subestação no Paraná
O Ceará registrou apagão durante a madrugada desta terça-feira, 14. Pelo menos outros nove estados brasileiros também foram afetados pela falta de energia, que começou por volta das 0h32 e seguiu por aproximadamente 30 minutos.
O serviço foi totalmente normalizado em 33 minutos, segundo a distribuidora de energia Enel Ceará.
A queda de energia a nível nacional foi causada por um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, de acordo com o Operador Nacional do Sistema (ONS), que não detalhou as circunstâncias do incêndio.
Além do Ceará, o apagão afetou o Distrito Federal e os seguintes estados:
- São Paulo;
- Rio de Janeiro;
- Pernambuco;
- Bahia;
- Amazonas;
- Minas Gerais;
- Santa Catarina;
- Goiás;
- Rio Grande do Norte e
- Maranhão.
De acordo com a Enel, a interrupção de energia que afetou os clientes da distribuidora no Ceará foi causada pela atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS).
O procedimento de corte de carga – conhecido como ERAC - acontece de forma automática, quando alguma ocorrência é identificada no Sistema Interligado Nacional (SIN). Objetivo é proteger o sistema elétrico de impactos maiores.
O ONS confirma que houve uma ocorrência, às 0h32 no Sistema Interligado Nacional (SIN) que provocou a interrupção de cerca de 10.000 MW de carga, afetando os quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.