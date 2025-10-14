Ceará sofre apagão de energia durante a madrugada

O apagão em pelo menos 10 estados brasileiros foi causado por um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná / Crédito: Reprodução/ Alan Salvador

O Ceará registrou apagão durante a madrugada desta terça-feira, 14. Pelo menos outros nove estados brasileiros também foram afetados pela falta de energia, que começou por volta das 0h32 e seguiu por aproximadamente 30 minutos.


