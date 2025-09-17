Enel quer renovação antecipada da concessão no Ceará

Afirmação foi feita pelo presidente da Companhia, José Nunes Neto / Crédito: Samuel Setubal

A Enel Ceará diz buscar, antes do prazo final do contrato, a renovação da concessão do serviço de distribuição de energia no Estado. José Nunes Neto, presidente da companhia, afirma que o início dos trâmites já executados mira essa antecipação. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O fim da prestação de serviço estabelecida em leilão público é 13 de maio de 2028. Mas, desde o início do ano, a Enel enviou o pedido para continuar como concessionária de energia elétrica à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

No Rio de Janeiro, onde a companhia controlada pela Enel Itália também executa os mesmos serviços, a renovação por mais 30 anos foi recomendada pela Aneel ao Ministério de Minas e Energia - mesmo sob protestos dos governos estadual e municipal. “A legislação prevê que pode acontecer essa antecipação e nós queremos e buscamos ter essa antecipação”, afirmou José Nunes Neto, presidente da Enel Ceará, em entrevista na rádio O POVO CBN Cariri. Baixo desempenho não vai atrapalhar Em resposta ao jornalista Luciano Cesário, Nunes disse acreditar que o baixo desempenho nos rankings do setor não devem atrapalhar na avaliação da Aneel. A Enel Ceará foi a 27ª em uma lista de 31 empresas elaborada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) e obteve resultados abaixo do estabelecido nos indicadores coletivos de continuidade da Aneel.

Investimento mira melhorias Nunes destacou que já identifica, internamente e por relatos de clientes, uma melhoria da qualidade do serviço e aponta o investimento - “duas vezes maior do que cinco anos atrás” - como esforços da companhia para satisfazer os clientes cada vez mais. O investimento para o biênio 2025-2027 é estimado em R$ 7,5 bilhões, divididos, segundo o executivo, em trabalhos para a melhoria do serviço via mais infraestrutura e transição energética. “Buscamos ter uma rede mais robusta e mais resistente a intempéries e atendendo todo o crescimento da demanda. No Cariri especificamente, aqui no Crato, teremos um novo ponto de suprimento com redes elétricas de 69kv e está em fase de execução. Temos uma atividade intensa nesses três anos”, detalhou.