Enel quer renovação antecipada da concessão no Ceará

A companhia afirmou que investe R$ 7,5 bilhões na melhoria da qualidade da rede e do serviço até 2027, a exemplo de novos pontos de suprimento de redes
A Enel Ceará diz buscar, antes do prazo final do contrato, a renovação da concessão do serviço de distribuição de energia no Estado. José Nunes Neto, presidente da companhia, afirma que o início dos trâmites já executados mira essa antecipação.

O fim da prestação de serviço estabelecida em leilão público é 13 de maio de 2028. Mas, desde o início do ano, a Enel enviou o pedido para continuar como concessionária de energia elétrica à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

No Rio de Janeiro, onde a companhia controlada pela Enel Itália também executa os mesmos serviços, a renovação por mais 30 anos foi recomendada pela Aneel ao Ministério de Minas e Energia - mesmo sob protestos dos governos estadual e municipal.

“A legislação prevê que pode acontecer essa antecipação e nós queremos e buscamos ter essa antecipação”, afirmou José Nunes Neto, presidente da Enel Ceará, em entrevista na rádio O POVO CBN Cariri.

Baixo desempenho não vai atrapalhar

Em resposta ao jornalista Luciano Cesário, Nunes disse acreditar que o baixo desempenho nos rankings do setor não devem atrapalhar na avaliação da Aneel.

A Enel Ceará foi a 27ª em uma lista de 31 empresas elaborada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) e obteve resultados abaixo do estabelecido nos indicadores coletivos de continuidade da Aneel.

“Já é um rito bem estabelecido. Apresentamos um plano de resultados e nosso desempenho foi muito bom”, afirmou, sobre as tratativas com a Agência após o desempenho ruim nas metas.

O presidente da Enel Ceará ainda justificou os resultados afirmando que os rankings, “de certo modo, nos penaliza pela nossa história de excelência”. “Aneel estabelece metas e lhe compara de acordo com o seu histórico e neste histórico, por termos desempenho excepcional as nossas metas são bastante desafiadoras”, acrescentou.

Investimento mira melhorias

Nunes destacou que já identifica, internamente e por relatos de clientes, uma melhoria da qualidade do serviço e aponta o investimento - “duas vezes maior do que cinco anos atrás” - como esforços da companhia para satisfazer os clientes cada vez mais.

O investimento para o biênio 2025-2027 é estimado em R$ 7,5 bilhões, divididos, segundo o executivo, em trabalhos para a melhoria do serviço via mais infraestrutura e transição energética.

“Buscamos ter uma rede mais robusta e mais resistente a intempéries e atendendo todo o crescimento da demanda. No Cariri especificamente, aqui no Crato, teremos um novo ponto de suprimento com redes elétricas de 69kv e está em fase de execução. Temos uma atividade intensa nesses três anos”, detalhou.

Quais distribuidoras a Aneel recomendou a renovação da concessão?

  • EDP São Paulo
  • Enel Rio de Janeiro
  • Equatorial Maranhão
  • Neoenergia Pernambuco
  • CPFL Piratininga (SP)

Quais empresas já deram entrada na renovação da concessão?

  • EDP Espírito Santo
  • Light (RJ)
  • Ampla Energia (RJ)
  • Coelba
  • RGE Sul (RS)
  • CPFL Paulista (SP)
  • Energisa Mato Grosso do Sul
  • Energia Mato Grosso
  • Cosern
  • Enel SP
  • Equatorial Pará
  • Elektro (SP)
  • Energisa Paraíba

