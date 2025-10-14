Recebeu duas contas da Enel em setembro? Saiba o motivo

Recebeu duas contas da Enel em setembro? Saiba o motivoA distribuidora argumenta que as faturas correspondem a períodos de consumo distintos e diz que ambas deverão ser quitadas
Desde setembro, a Enel Ceará está enviando a alguns de seus consumidores duas faturas de energia elétrica com intervalo menor que um mês entre elas. Por meio de nota, a empresa argumenta que não se trata de cobrança duplicada, mas sim um ajuste no sistema.
A medida, segundo a Enel, foi adotada “para viabilizar adequações no processo de leitura e faturamento". A distribuidora argumenta que as faturas correspondem a períodos de consumo distintos e diz que ambas deverão ser quitadas.
A empresa explica que o objetivo é reordenar os prazos de quitação dos consumidores que possuem ciclos de leitura muito próximos às datas estabelecidas em contrato para o seu pagamento.
“A distribuidora pontua que, para essas contas, os clientes impactados terão acesso a condições facilitadas de pagamento, com opção de parcelamento, sem juros, as quais poderão ser solicitadas por meio do Call Center (0800 285 0196) ou uma das lojas de atendimento, diz a nota.
A situação tem gerado estranhamento e dúvidas entre os clientes, que chegam a questionar se pode se tratar de golpes. Carlos Normando é um desses consumidores "presenteados” com duas contas de energia em um intervalo menor que 30 dias entre uma e outra. Ele se queixa de sequer ter sido comunicado com antecedência. Diz que foi pego de surpresa.
“Paguei minha conta de setembro com vencimento em dez de outubro. No dia seguinte chegou outra conta com vencimento para 14 de outubro", relata o consumidor. Segundo Normando, as duas contas juntas somam R$ 312, quase o dobro do que costumava pagar mensalmente.
“Nunca tive uma conta maior que R$190. E também nunca deixei de pagar uma única conta", destaca.
Normando disse que esteve na loja da Enel e não foi atendido devido à lotação, mesmo tendo agendado pela internet. “Tive a ideia de ligar para o 0800 da Enel e a pessoa que atendeu me garantiu que foi um erro, que a data veio errada e que não seria preciso pagar! Não satisfeito (ou desconfiado mesmo), liguei novamente e a pessoa que atendeu já veio com outra história: que seria preciso pagar sim. E que eles estavam oferecendo a opção de parcelamento sem juros”, relata.
Mesmo contrariado com a situação, ele optou pelo parcelamento. “Acabei parcelando (a fatura) em doze vezes (sem juros). Assim fica mais leve e não corro o risco de ficar no escuo", comenta Normando.
Cobrança dupla não é novidade
A cobrança de duas faturas no mesmo mês já ocorreu em 2019, o que resultou em penalidades e compromissos formais para a Enel.
Em 2019, a Enel Ceará foi multada em mais de R$ 3 milhões pelo Procon Fortaleza pelo envio de duas contas com vencimento no mesmo mês.
Naquela ocasião, o órgão declarou que, embora o consumo fosse legítimo, a concessionária errou por não informar previamente os consumidores e por não obter autorização para cobrar contas em um intervalo menor que 30 dias.
O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Decon, indicou que a prática de 2019 violou os artigos 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Além disso, a Resolução nº 414/2014 da Aneel determina que o faturamento deve ser efetuado mensalmente (Artigo 88), e qualquer mudança no calendário de pagamentos deve ser informada por escrito, com antecedência de um ciclo de faturamento (Artigo 84, Parágrafo 2º).
Saiba o que fazer
Você recebeu duas contas de energia no mesmo mês devido a ajustes no calendário de faturamento da distribuidora, mudanças de rota de leitura ou alteração na data de vencimento. Embora a prática seja regulamentada em alguns casos (como para ajustar o período de leitura após uma mudança), é importante verificar se os períodos de leitura são diferentes nas duas contas para confirmar se não se trata de um erro. Se tiver dúvidas, o ideal é entrar em contato com a distribuidora para esclarecer a situação.
Possíveis motivos para a cobrança dupla:
- Ajuste no calendário: A distribuidora pode ter alterado a data de vencimento da sua conta, o que pode resultar em duas faturas no mesmo mês para que o ciclo de pagamento volte ao normal.
- Mudança de rota: A alteração na rota dos leituristas pode exigir a realização de leituras em datas diferentes, o que pode gerar duas contas em um mesmo mês, de acordo com a Aneel.
- Erro no sistema de faturamento: Pode haver uma falha no sistema da distribuidora que gerou a emissão de duas faturas em duplicidade.
O que fazer:
- Verifique os períodos de leitura: Confirme se as duas faturas são referentes a períodos de consumo diferentes. Se forem, a cobrança pode ser legítima.
- Entre em contato com a distribuidora: Se a situação não estiver clara, ou se houver suspeita de erro, entre em contato com a empresa para obter um esclarecimento. Anote o número do protocolo de atendimento.
- Registre uma reclamação, se necessário: Se a empresa não resolver a situação, você pode registrar uma reclamação na Ouvidoria da empresa e, se ainda assim não houver solução, recorrer à Aneel ou aos órgãos de defesa do consumidor (como o Procon).
