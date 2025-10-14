Recebeu duas contas da Enel em setembro? Saiba o motivo

A situação de duas contas de energia em um mês tem gerado estranhamento e dúvidas entre os clientes, que chegam a questionar se pode se tratar de golpes. / Crédito: Reprodução/consumidor

Desde setembro, a Enel Ceará está enviando a alguns de seus consumidores duas faturas de energia elétrica com intervalo menor que um mês entre elas. Por meio de nota, a empresa argumenta que não se trata de cobrança duplicada, mas sim um ajuste no sistema. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

A situação tem gerado estranhamento e dúvidas entre os clientes, que chegam a questionar se pode se tratar de golpes. Carlos Normando é um desses consumidores "presenteados” com duas contas de energia em um intervalo menor que 30 dias entre uma e outra. Ele se queixa de sequer ter sido comunicado com antecedência. Diz que foi pego de surpresa. “Paguei minha conta de setembro com vencimento em dez de outubro. No dia seguinte chegou outra conta com vencimento para 14 de outubro", relata o consumidor. Segundo Normando, as duas contas juntas somam R$ 312, quase o dobro do que costumava pagar mensalmente. “Nunca tive uma conta maior que R$190. E também nunca deixei de pagar uma única conta", destaca.

Normando disse que esteve na loja da Enel e não foi atendido devido à lotação, mesmo tendo agendado pela internet. “Tive a ideia de ligar para o 0800 da Enel e a pessoa que atendeu me garantiu que foi um erro, que a data veio errada e que não seria preciso pagar! Não satisfeito (ou desconfiado mesmo), liguei novamente e a pessoa que atendeu já veio com outra história: que seria preciso pagar sim. E que eles estavam oferecendo a opção de parcelamento sem juros”, relata. Mesmo contrariado com a situação, ele optou pelo parcelamento. “Acabei parcelando (a fatura) em doze vezes (sem juros). Assim fica mais leve e não corro o risco de ficar no escuo", comenta Normando. Cobrança dupla não é novidade A cobrança de duas faturas no mesmo mês já ocorreu em 2019, o que resultou em penalidades e compromissos formais para a Enel.

Em 2019, a Enel Ceará foi multada em mais de R$ 3 milhões pelo Procon Fortaleza pelo envio de duas contas com vencimento no mesmo mês. Naquela ocasião, o órgão declarou que, embora o consumo fosse legítimo, a concessionária errou por não informar previamente os consumidores e por não obter autorização para cobrar contas em um intervalo menor que 30 dias. O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Decon, indicou que a prática de 2019 violou os artigos 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Além disso, a Resolução nº 414/2014 da Aneel determina que o faturamento deve ser efetuado mensalmente (Artigo 88), e qualquer mudança no calendário de pagamentos deve ser informada por escrito, com antecedência de um ciclo de faturamento (Artigo 84, Parágrafo 2º).