Enel Ceará é condenada a pagar R$ 1 milhão

Enel Distribuição Ceará busca renovar concessão no Ceará / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

A Enel Distribuição Ceará foi condenada a pagar R$ 1 milhão por danos morais coletivos e danos materiais individuais por má prestação do serviço público essencial ao município de Tamboril, a 287,92 km de Fortaleza. O montante foi definido pela Justiça Estadual, que acatou ação civil pública (ACP) ingressada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE).

Em 2024, dados da empresa de energia registraram 1.360 ocorrências na rede elétrica municipal. O MPCE ingressou com a ação em 11 de novembro de 2024 após receber denúncias de transtornos causados pelas constantes oscilações e interrupções de energia. Relatos dão conta de danos de equipamentos em estabelecimentos comerciais, residências e órgãos públicos; interrupções em serviços de saúde; além de comprometimento dos trabalhos eleitorais durante o pleito do ano passado.

Houve ainda abaixo-assinado de comerciantes detalhando prejuízos, acarretando perecimento de mercadorias. A Secretaria Municipal da Saúde de Tamboril registrou à promotoria danos a equipamentos hospitalares, como o aparelho de radiologia, que permaneceu inoperante por mais de um mês, resultando em inúmeros transtornos à população. Já o Juízo da Comarca citou impactos significativos nas atividades jurisdicionais, incluindo o cancelamento de sessões de tribunal do júri.

Outro fato foi que, no dia das eleições municipais de 2024, ocorreu interrupção no fornecimento de energia, comprometendo a normalidade dos trabalhos. Conforme o Ministério, gerou “forte clima de ansiedade e preocupação coletiva em toda a cidade, o que reforça a essencialidade do serviço e a gravidade dos prejuízos sociais causados.” Na decisão judicial após a análise dos acontecimentos, consta que a concessionária deve executar obras e medidas de modernização, ampliação e manutenção do sistema de fornecimento de energia elétrica em Tamboril, com aquisição de equipamentos e disponibilização de pessoal, a fim de garantir serviço contínuo e seguro.