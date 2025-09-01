Marinha suspende busca por pescadores desaparecidos no Piauí

Foto de apoio ilustrativo: dupla de pescadores cearenses de Camocim não foram encontrados pela Marinha do Brasil / Crédito: FERNANDA BARROS

As buscas pelos dois pescadores cearenses foram suspensas pela Marinha do Brasil após seis dias de procura, em uma área de mais de 3.600 km², neste domingo, 31. A embarcação tinha sete pessoas e cinco chegaram a ser salvas. Os tripulantes da embarcação pesqueira "São Raimundo J", que tombou na costa de Tutóia, no Maranhão, vindos de Camocim, a 354,21 km de distância de Fortaleza, nessa segunda-feira passada, 25, não foram encontrados.