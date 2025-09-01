Marinha suspende busca por pescadores desaparecidos no Piauí

Marinha suspende busca por dupla de pescadores cearenses desaparecidos no PiauíA embarcação abrigava sete tripulantes, mas cinco homens foram resgatados
As buscas pelos dois pescadores cearenses foram suspensas pela Marinha do Brasil após seis dias de procura, em uma área de mais de 3.600 km², neste domingo, 31. A embarcação tinha sete pessoas e cinco chegaram a ser salvas.
Os tripulantes da embarcação pesqueira "São Raimundo J", que tombou na costa de Tutóia, no Maranhão, vindos de Camocim, a 354,21 km de distância de Fortaleza, nessa segunda-feira passada, 25, não foram encontrados.
As ações contaram com o emprego do navio-patrulha "Bracuí", de aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) e do apoio de embarcações e navios mercantes.
De acordo com nota enviada nesta segunda, 1º, a Capitania dos Portos do Maranhão instaurou um inquérito sobre acidentes e fatos da navegação para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido.
Houve "aviso aos navegantes" para reforçar a atenção às proximidades do local.
Sete tripulantes estavam na embarcação
Sete tripulantes estavam a bordo da embarcação e cinco homens foram resgatados por outra embarcação: Fabiano Alves de Carvalho, José Maria Pereira da Silva Filho, Olaiudo Ferreira da Silva, Cleudo Marques da Silva e Francisco Antônio Alves Santos. Não houve necessidade de atendimento médico.
Entre os meses de agosto e dezembro, a intensidade dos ventos na região pode aumentar. Camocim está na rota desses fenômenos na costa até esta terça-feira, 2. Logo, é necessária manutenção preventiva de motores e utilização de boias e coletes salva-vidas.
Canais de atendimentos seguem abertos para novas informações
"A Marinha do Brasil se solidariza com a família das vítimas e reforça seu compromisso com
a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição
hídrica causada por embarcações, destacando a importância da colaboração da sociedade", comunica.
Mesmo assim, em caso de novas informações sobre o paradeiro dos trabalhadores, a população pode entrar em contato por meio dos seguintes canais:
- 185 (emergências marítimas/ fluviais);
- Telefones: 0800 098 8432 e (98) 2107-0121;
- E-mail: cpma.ouvidoria@marinha.com.br.