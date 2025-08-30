Dois pescadores cearenses seguem desaparecidos após embarcação virar

Após barco virar, dois pescadores cearenses permanecem desaparecidos (Imagem ilustrativa na Praia de Maceió, Camocim) / Crédito: JL Rosa em 16/06/2021

Saindo de Camocim, no Ceará, a embarcação de pesca São Raimundo sofreu um emborcamento por volta das 22 horas da última segunda-feira, 25, em alto-mar. Dos sete tripulantes a bordo, dois pescadores cearenses permanecem desaparecidos. Os cinco tripulantes resgatados por outra embarcação foram identificados como Fabiano Alves de Carvalho, José Maria Pereira da Silva Filho, Olaiudo Ferreira da Silva, Cleudo Marques da Silva e Francisco Antônio Alves Santos. O grupo não precisou de atendimento médico.

O barco foi encontrado a cerca de 55 milhas da costa do município de Tutóia, no Maranhão. A Marinha do Brasil acionou o navio-patrulha Bracuí e conta com o apoio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira para reforçar as buscas pelos dois pescadores perdidos, identificados como Daniel e Cleuton. De acordo com nota da Capitania dos Portos do Maranhão, efeitos meteoceanográficos foram responsáveis pelo acidente. O termo faz referência às alterações no ambiente oceânico e costeiro por eventos meteorológicos (tempestades e ventos fortes) e fenômenos oceânicos.