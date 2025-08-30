Dois pescadores cearenses seguem desaparecidos após embarcação virar

Dois pescadores cearenses seguem desaparecidos após embarcação virarO acidente aconteceu na última segunda-feira, 25, saindo de Camocim. Dos sete tripulantes, cinco já foram resgatados
Saindo de Camocim, no Ceará, a embarcação de pesca São Raimundo sofreu um emborcamento por volta das 22 horas da última segunda-feira, 25, em alto-mar. Dos sete tripulantes a bordo, dois pescadores cearenses permanecem desaparecidos.
Os cinco tripulantes resgatados por outra embarcação foram identificados como Fabiano Alves de Carvalho, José Maria Pereira da Silva Filho, Olaiudo Ferreira da Silva, Cleudo Marques da Silva e Francisco Antônio Alves Santos. O grupo não precisou de atendimento médico.
O barco foi encontrado a cerca de 55 milhas da costa do município de Tutóia, no Maranhão.
A Marinha do Brasil acionou o navio-patrulha Bracuí e conta com o apoio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira para reforçar as buscas pelos dois pescadores perdidos, identificados como Daniel e Cleuton.
De acordo com nota da Capitania dos Portos do Maranhão, efeitos meteoceanográficos foram responsáveis pelo acidente. O termo faz referência às alterações no ambiente oceânico e costeiro por eventos meteorológicos (tempestades e ventos fortes) e fenômenos oceânicos.
Mar em avanço: Ceará tem 20 municípios com pontos sob erosão crítica | LEIA MAIS
Pescadores cearenses seguem desaparecidos: entre agosto e dezembro intensidade dos ventos aumenta
Com o objetivo de apurar as causas e circunstâncias do ocorrido, um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) será instaurado.
A Marinha reforçou que, entre os meses de agosto e dezembro, a intensidade dos ventos na região pode aumentar. O alerta prevê cuidados e medidas de segurança, como manutenção preventiva de motores e utilização de boias e coletes salva-vidas, aconselhando atenção às condições meteorológicas.
Calendário de recadastramento dos permissionários da Beira Mar é divulgado; CONFIRA