Baixa umidade e vendaval: CE recebe aviso de "perigo potencial"

Baixa umidade e vendaval: Ceará recebe aviso de "perigo potencial"; confira municípios afetadosBaixa umidade pode impactar 65 municípios, com ventos ao longo de 31 cidades até esta terça-feira, 2. Já vendaval deve passar por 18 localidades até esta quarta-feira, 3
Ceará recebe três avisos de "perigos potenciais" de baixa umidade, ventos costeiros e vendaval. Os dados foram obtidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A ocorrência de baixa umidade relativa do ar, entre 20% e 30%, segue até as 10 horas desta terça-feira, 2. Há baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
São 65 municípios afetados, ao longo das áreas: Sul, Sertões, Centro-Sul, Jaguaribe e Noroeste. Recomenda-se ingerir bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol em horários mais quentes do dia.
O Inmet alerta sobre movimentação de dunas de areia sobre construções na orla.
As zonas atingidas são: Noroeste, Norte, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Jaguaribe, percorrendo 31 cidades.
Aviso de vendaval é válido para 18 localidades no Ceará
O aviso de vendaval, que varia indicando ventos de 40 e 60 quilômetros por hora (km/h), deve se estender até as 9 horas desta quarta-feira, 3.
As regiões que podem conter o fenômeno estão distribuídas em 18 localidades, pelas seguintes regiões: Sertões, Centro-Sul, Sul e Noroeste.
Em caso de rajadas, o recomendado é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, bem como não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
De acordo com o Inmet, mais informações podem ser obtidas por meio da Defesa Civil (telefone 199) e do Corpo de Bombeiros (disque 193).
Municípios com baixa umidade
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Barbalha
- Barro
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Caririaçu
- Cariús
- Catarina
- Cedro
- Crateús
- Crato
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Farias Brito
- Granjeiro
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Jaguaretama
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Mauriti
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Nova Olinda
- Novo Oriente
- Orós
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- Quixelô
- Quixeramobim
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Senador Pompeu
- Solonópole
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Umari
- Várzea Alegre
Municípios com ventos costeiros
- Acaraú
- Amontada
- Aquiraz
- Aracati
- Barroquinha
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Cruz
- Eusébio
- Fortaleza
- Fortim
- Granja
- Horizonte
- Icapuí
- Itaitinga
- Itapipoca
- Itarema
- Jijoca de Jericoacoara
- Maracanaú
- Maranguape
- Pacajus
- Pacatuba
- Paracuru
- Paraipaba
- Pindoretama
- São Gonçalo do Amarante
- Trairi
Municípios com vendaval
- Aiuaba
- Antonina do Norte
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Campos Sales
- Catarina
- Crateús
- Independência
- Ipaporanga
- Novo Oriente
- Parambu
- Poranga
- Potengi
- Quiterianópolis
- Saboeiro
- Salitre
- Tauá