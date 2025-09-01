Baixa umidade e vendaval: CE recebe aviso de "perigo potencial"

Baixa umidade pode impactar 65 municípios, com ventos ao longo de 31 cidades até esta terça-feira, 2. Já vendaval deve passar por 18 localidades até esta quarta-feira, 3 / Crédito: Fernanda Barros/ O Povo

Ceará recebe três avisos de "perigos potenciais" de baixa umidade, ventos costeiros e vendaval. Os dados foram obtidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ceará registra chuva em 21 municípios; Fortaleza tem 13 mm e registra falhas em semáforos; VEJA



A ocorrência de baixa umidade relativa do ar, entre 20% e 30%, segue até as 10 horas desta terça-feira, 2. Há baixo risco de incêndios florestais e à saúde.