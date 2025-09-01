Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Baixa umidade e vendaval: CE recebe aviso de "perigo potencial"

Baixa umidade e vendaval: Ceará recebe aviso de "perigo potencial"; confira municípios afetados

Baixa umidade pode impactar 65 municípios, com ventos ao longo de 31 cidades até esta terça-feira, 2. Já vendaval deve passar por 18 localidades até esta quarta-feira, 3
Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ceará recebe três avisos de "perigos potenciais" de baixa umidade, ventos costeiros e vendaval. Os dados foram obtidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ceará registra chuva em 21 municípios; Fortaleza tem 13 mm e registra falhas em semáforos; VEJA

A ocorrência de baixa umidade relativa do ar, entre 20% e 30%, segue até as 10 horas desta terça-feira, 2. Há baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

São 65 municípios afetados, ao longo das áreas: Sul, Sertões, Centro-Sul, Jaguaribe e Noroeste. Recomenda-se ingerir bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol em horários mais quentes do dia.

O Inmet alerta sobre movimentação de dunas de areia sobre construções na orla.

As zonas atingidas são: Noroeste, Norte, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Jaguaribe, percorrendo 31 cidades.

Leia mais

Aviso de vendaval é válido para 18 localidades no Ceará

O aviso de vendaval, que varia indicando ventos de 40 e 60 quilômetros por hora (km/h), deve se estender até as 9 horas desta quarta-feira, 3.

As regiões que podem conter o fenômeno estão distribuídas em 18 localidades, pelas seguintes regiões: Sertões, Centro-Sul, Sul e Noroeste.

Em caso de rajadas, o recomendado é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, bem como não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

De acordo com o Inmet, mais informações podem ser obtidas por meio da Defesa Civil (telefone 199) e do Corpo de Bombeiros (disque 193).

Municípios com baixa umidade 

  • Abaiara
  • Acopiara
  • Aiuaba
  • Altaneira
  • Antonina do Norte
  • Araripe
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Aurora
  • Baixio
  • Barbalha
  • Barro
  • Boa Viagem
  • Brejo Santo
  • Campos Sales
  • Caririaçu
  • Cariús
  • Catarina
  • Cedro
  • Crateús
  • Crato
  • Deputado Irapuan Pinheiro
  • Farias Brito
  • Granjeiro
  • Icó
  • Iguatu
  • Independência
  • Ipaporanga
  • Ipaumirim
  • Jaguaretama
  • Jaguaribe
  • Jardim
  • Jati
  • Juazeiro do Norte
  • Jucás
  • Lavras da Mangabeira
  • Mauriti
  • Milagres
  • Milhã
  • Missão Velha
  • Mombaça
  • Nova Olinda
  • Novo Oriente
  • Orós
  • Parambu
  • Pedra Branca
  • Penaforte
  • Pereiro
  • Piquet Carneiro
  • Poranga
  • Porteiras
  • Potengi
  • Quiterianópolis
  • Quixelô
  • Quixeramobim
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Santana do Cariri
  • Senador Pompeu
  • Solonópole
  • Tamboril
  • Tarrafas
  • Tauá
  • Umari
  • Várzea Alegre

Municípios com ventos costeiros

  • Acaraú
  • Amontada
  • Aquiraz
  • Aracati
  • Barroquinha
  • Beberibe
  • Bela Cruz
  • Camocim
  • Cascavel
  • Caucaia
  • Chaval
  • Cruz
  • Eusébio
  • Fortaleza
  • Fortim
  • Granja
  • Horizonte
  • Icapuí
  • Itaitinga
  • Itapipoca
  • Itarema
  • Jijoca de Jericoacoara
  • Maracanaú
  • Maranguape
  • Pacajus
  • Pacatuba
  • Paracuru
  • Paraipaba
  • Pindoretama
  • São Gonçalo do Amarante
  • Trairi

Municípios com vendaval

  • Aiuaba
  • Antonina do Norte
  • Araripe
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Campos Sales
  • Catarina
  • Crateús
  • Independência
  • Ipaporanga
  • Novo Oriente
  • Parambu
  • Poranga
  • Potengi
  • Quiterianópolis
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Tauá

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar