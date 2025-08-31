Homem é preso após atropelar e matar mototaxista em motel no CE

Suspeito teria jogado o carro por cima da moto da vítima enquanto tentava fugir da esposa, que o seguiu até o estabelecimento

Um homem foi preso em flagrante neste domingo, 31, após atropelar um mototaxista e causar a morte da vítima dentro de um motel em Tauá , distante 343,10 km de Fortaleza. Ele teria jogado o carro por cima da moto da vítima enquanto tentava fugir da esposa, que o seguiu até o estabelecimento.

De acordo com o auto de prisão, durante patrulhamento realizado na BR-020 os policiais encontraram um homem correndo pela via descalço, sendo seguido por uma mulher, que tentava fazer uma ligação.

Quando percebeu os agentes ela parou e informou que o suspeito, identificado como Ediu Edson, era seu esposo e que ele havia atropelado uma pessoa dentro de um motel e fugido do local logo em seguida. Policiais iniciaram a perseguição e capturaram ele momentos depois, em um matagal próximo.

De acordo com as informações colhidas na investigação, a esposa do homem suspeitava de sua infidelidade e contratou o mototaxista para seguir ele até o motel.

Ao chegar lá, o mototáxi parou atrás do carro do suspeito, no momento em que ele entrava no estabelecimento, e a esposa desceu da moto para surpreender o marido. Foi nesse momento que o autuado deu uma ré no carro de forma abrupta e passou por cima do mototaxista.