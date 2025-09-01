Expulsão em Morada Nova: sete membros da facção TCP são presos em operação no Ceará

Expulsão em Morada Nova: sete membros da facção TCP são presos em operação no CearáPrisões aconteceram na manhã desta segunda-feira, 1º, durante operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE)
Sete pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira, 1º, durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Detidos são suspeitos de envolvimento em facção criminosa responsável pela expulsão de moradores de Uiraponga, em Morada Nova, a 167,62 quilômetros de Fortaleza.
O POVO apurou com fonte policial que os suspeitos são ligados à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), vinculada ao líder do grupo Gilberto de Oliveira Cazuza, o "Mingau".
O suspeito encontra-se foragido no Rio de Janeiro e integra a lista de Mais Procurados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
Conforme as investigações, os suspeitos possuem ligações em diversas atividades da facção, seja no apoio logístico dos crimes ou com informações sobre chegada de policiais na regiões.
As prisões aconteceram nos municípios de Limoeiro do Norte, Morada Nova, Mauriti, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte e Alto Santo. Nas diligências, 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
