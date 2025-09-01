Expulsão em Morada Nova: sete membros da facção TCP são presos em operação no Ceará

Imagem meramente ilustrativa. Prisões aconteceram pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) / Crédito: Divulgação/PC-CE

Sete pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira, 1º, durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Detidos são suspeitos de envolvimento em facção criminosa responsável pela expulsão de moradores de Uiraponga, em Morada Nova, a 167,62 quilômetros de Fortaleza. O POVO apurou com fonte policial que os suspeitos são ligados à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), vinculada ao líder do grupo Gilberto de Oliveira Cazuza, o "Mingau".