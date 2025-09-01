Chuva em 21 municípios; Fortaleza tem 13 mm e falhas em semáforos

Ceará registra chuva em 21 municípios; Fortaleza tem 13 mm e registra falhas em semáforosPiquet Carneiro registrou o maior índice, com 41 milímetros (mm)
Choveu em 21 municípios do Ceará das 7 horas desse domingo, 31, às 7 horas desta segunda-feira, 1º. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em Fortaleza, onde choveu pouco mais de 13 mm, há relatos de falhas em semáforos.
LEIA MAIS | Soluções: como salvar a biodiversidade da crise climática
As precipitações concentram-se principalmente nas macrorregiões Sertão Central e Inhamuns, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Cariri, Jaguaribana e Litoral do Pecém.
Leia mais
Piquet Carneiro registrou o maior índice, com 41 milímetros (mm).
Conforme os dados da Funceme, as demais localidades foram Tauá (22 mm), Acopiara (19 mm), Pedra Branca (16 mm), Fortaleza (13, 2 mm), Quixelô (11 mm), Iguatu (10 mm), Guaramiranga (9 mm) e Aurora (8, 2 mm).
O POVO apurou que os semáforos na esquina das avenidas Antônio Sales com Virgílio Távora e em parte da avenida Domingos Olímpio (a partir da rua Barão de Aratanha) estão apagados.
O POVO entrou em contato com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Essa matéria será atualizada, mediante retorno.
A Defesa Civil da Capital afirma que não houve intercorrências, como deslizamentos, nas últimas 24 horas.
Saiba as temperaturas mínimas do ar nas últimas 24 horas pela Funceme
- Máximas
30.0 °C: Jaguaruana
27.7 °C: Jaguaribe
24.6 °C: Ibaretama
24.5 °C: Fortaleza (Praia do Futuro)
24.4 °C: Amontada
- Mínimas
19.4 °C: São Benedito
19.7 °C: Poranga
21.1 °C: Aiuaba
21.1 °C: Penaforte
21.2 °C: Independência
10 maiores chuvas por posto do dia
- Piquet Carneiro (Posto: IBICUA): 41 mm
- Tauá (Posto: VERA CRUZ): 22 mm
- Acopiara (Posto: ACOPIARA): 19 mm
- Acopiara (Posto: CAIXA): 16 mm
- Pedra Branca (Posto: CAPITAO MOR): 16 mm
- Fortaleza (Posto: MARAPONGA): 13, 2 mm
- Quixelô (Posto: QUIXELO): 11 mm
- Iguatu (Posto: AEROPORTO(IGUATU): 10 mm
- Guaramiranga (Posto: GUARAMIRANGA): 9 mm
- Aurora (Posto: SITIO TIPI): 8, 2 mm