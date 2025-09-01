Chuva em 21 municípios; Fortaleza tem 13 mm e falhas em semáforos

Chuva no Ceará e semáforos apagados em Fortaleza iniciam o mês de setembro de 2025 / Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO

Choveu em 21 municípios do Ceará das 7 horas desse domingo, 31, às 7 horas desta segunda-feira, 1º. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em Fortaleza, onde choveu pouco mais de 13 mm, há relatos de falhas em semáforos. LEIA MAIS | Soluções: como salvar a biodiversidade da crise climática

