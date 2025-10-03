Homem é preso por suspeita de homicídio em Barbalha

Imagem de apoio ilustrativo. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu um homem de 23 anos por suspeita de participar de homicídio, em Barbalha / Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Ceará

Um homem de 23 anos foi preso nesta sexta-feira, 3, por suspeita de estar envolvido em um homicídio no município de Barbalha, na Região Metropolitana do Cariri cearense. Ele foi capturado horas após o crime. LEIA MAIS | Réus por chacina de Viçosa do Ceará vão a júri popular; veja crimes

