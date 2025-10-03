Homem é preso por suspeita de homicídio em Barbalha

Homem é preso por suspeita de homicídio em BarbalhaA vítima, de 43 anos, teria sido morta após ser lesionada por disparos de arma de fogo enquanto trafegava em um veículo
Um homem de 23 anos foi preso nesta sexta-feira, 3, por suspeita de estar envolvido em um homicídio no município de Barbalha, na Região Metropolitana do Cariri cearense. Ele foi capturado horas após o crime.
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa – sem especificar o gênero – que a vítima, de 43 anos, foi morta após ser lesionada por disparos de arma de fogo enquanto trafegava em um veículo no bairro Alto da Alegria, em Barbalha.
O suspeito, de 23 anos, que já possuía antecedentes pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, foi capturado no bairro do Rosário. A motivação do homicídio e as circunstâncias do crime ainda não foram divulgadas.
Com ele foram apreendidos uma motocicleta, uma mochila para realizar entregas e um celular.
A PC-CE afirma que as investigações acerca do crime estão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Barbalha.
Além disso, a Polícia Civil comunica que realiza diligências para capturar os demais envolvidos na ação criminosa.
Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).