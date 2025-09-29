Em 3 dias, 3 homicídios são registrados na Barra do Ceará e no Cristo Redentor

Bairros como Barra do Ceará, Cristo Redentor e Pirambu são disputados pelas facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP). Imagem meramente ilustrativa / Crédito: FCO FONTENELE

Em três dias, dois homicídios foram registrados no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, e um outro homicídio foi registrado no bairro Cristo Redentor. Os crimes se inserem no contexto de conflito entre as facções criminosas que agem na região. Enquanto na comunidades da Colônia, localizada na Barra do Ceará, e em parte do Cristo Redentor age a facção Terceiro Comando Puro (TCP), a qual os membros da Guardiões do Estado (GDE) aderiram, nas demais comunidades do entorno, atua o Comando Vermelho (CV), a exemplo do Pirambu.



Com eles, policiais militares apreenderam um carregador de arma de fogo com quatro munições calibre 380. Também foi encontrada uma sacola contendo roupas que a Polícia suspeita que são aquelas utilizadas pelos autores do homicídio.

O maior de idade foi identificado como Guilherme Silva Andrade Alves, de 20 anos. Ele foi autuado pelos crimes de integrar organização criminosa e corrupção de menores. Já os adolescentes foram autuados por ato infracional análogo ao crime de homicídio, já que testemunhas os reconheceram como tendo participação na morte de André, enquanto Guilherme não foi reconhecido.



“Ouvidos em sede de plantão policial, os policiais militares informaram que (os dois adolescentes) e GUILHERME são oriundos do bairro Pirambu, o qual abriga criminosos da facção CV”, consta em Auto de Prisão em Flagrante (APF). “Por sua vez, a vítima residia em uma região que é dominada por criminosos da facção GDE/TCP”. Guilherme negou envolvimento no crime, afirmando, em depoimento à Polícia Civil, que estava no local onde foi preso para trabalhar como pescador, assim como um dos adolescentes apreendidos — o outro adolescente, ele diz ter encontrado ao longo do caminho.

De acordo com Guilherme, a bolsa preta na qual foram encontrados os objetos apreendidos pelos PMs havia sido encontrada no local por um dos adolescentes, tendo sido, provavelmente, abandonada por um homem que ele diz ter passado correndo pelo trecho.

