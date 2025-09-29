Em 3 dias, 3 homicídios são registrados na Barra do Ceará e no Cristo Redentor

Em 3 dias, 3 homicídios são registrados na Barra do Ceará e no Cristo RedentorBairros são disputados pelas facções criminosas Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro. Sete suspeitos de envolvimento nos crimes foram capturados
Em três dias, dois homicídios foram registrados no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, e um outro homicídio foi registrado no bairro Cristo Redentor. Os crimes se inserem no contexto de conflito entre as facções criminosas que agem na região.
Enquanto na comunidades da Colônia, localizada na Barra do Ceará, e em parte do Cristo Redentor age a facção Terceiro Comando Puro (TCP), a qual os membros da Guardiões do Estado (GDE) aderiram, nas demais comunidades do entorno, atua o Comando Vermelho (CV), a exemplo do Pirambu.
O caso mais recente se deu na noite desse domingo, 28, na própria Colônia. Um homem de 25 anos foi morto a tiros e uma outra pessoa foi baleada e socorrida a uma unidade de saúde.
Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.
Já na manhã de sábado, 27, um homem identificado como André Lima de Oliveira Filho, de 23 anos, foi morto a tiros na rua Lino Agostinho, no Cristo Redentor. Instantes depois, um adulto e dois adolescentes foram capturados na região conhecida como Praia do L.
Com eles, policiais militares apreenderam um carregador de arma de fogo com quatro munições calibre 380. Também foi encontrada uma sacola contendo roupas que a Polícia suspeita que são aquelas utilizadas pelos autores do homicídio.
O maior de idade foi identificado como Guilherme Silva Andrade Alves, de 20 anos. Ele foi autuado pelos crimes de integrar organização criminosa e corrupção de menores.
Já os adolescentes foram autuados por ato infracional análogo ao crime de homicídio, já que testemunhas os reconheceram como tendo participação na morte de André, enquanto Guilherme não foi reconhecido.
“Ouvidos em sede de plantão policial, os policiais militares informaram que (os dois adolescentes) e GUILHERME são oriundos do bairro Pirambu, o qual abriga criminosos da facção CV”, consta em Auto de Prisão em Flagrante (APF). “Por sua vez, a vítima residia em uma região que é dominada por criminosos da facção GDE/TCP”.
Guilherme negou envolvimento no crime, afirmando, em depoimento à Polícia Civil, que estava no local onde foi preso para trabalhar como pescador, assim como um dos adolescentes apreendidos — o outro adolescente, ele diz ter encontrado ao longo do caminho.
De acordo com Guilherme, a bolsa preta na qual foram encontrados os objetos apreendidos pelos PMs havia sido encontrada no local por um dos adolescentes, tendo sido, provavelmente, abandonada por um homem que ele diz ter passado correndo pelo trecho.
Ataque de facção havia deixado um morto na sexta
Na manhã de sexta-feira, 26, uma outra ação criminosa havia deixado uma pessoa morta na comunidade da Colônia. Como O POVO já havia mostrado, o homem que morreu a tiros faria parte de um grupo de cinco pessoas, ligadas ao CV, que tentou atacar rivais do TCP na região.
Quatro suspeitos de envolvimento na “batida” acabaram sendo presos. Eles foram identificados como: Marcos Orlando Cartaxo da Rocha, de 33 anos, Tiago Albuquerque Valentim, de 37 anos, Francisco Aldemir Bernardo Assis, de 33 anos, e Kelvin Rafael Augostinho Chagas, de 18 anos.
Eles tiveram a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada no sábado, 27.
