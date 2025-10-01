Ceará: 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas sem nota fiscal são apreendidas na RMF

60 mil garrafas de bebidas alcoólicas sem nota fiscal são apreendidas no Ceará / Crédito: Divulgação/Sefaz/CE

O total de 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas sem nota fiscal foram apreendidas em uma operação da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz/CE) na sexta-feira, 26. As mercadorias foram localizadas em um caminhão de carga na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os produtos foram avaliados em aproximadamente R$ 150 mil. Na ocasião, a Sefaz lavrou um auto de infração. O órgão informou que o responsável pela carga tem o prazo de 20 dias úteis para realizar o pagamento dos impostos e ter a liberação da mercadoria ou apresentar recurso.