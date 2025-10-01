Ceará: 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas sem nota fiscal são apreendidas na RMF

Ceará: 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas sem nota fiscal são apreendidas na RMFMercadoria foi localizada dentro de um caminhão de carga na sexta-feira, 29, em operação da Sefaz que monitora produtos que circulam no Estado
O total de 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas sem nota fiscal foram apreendidas em uma operação da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz/CE) na sexta-feira, 26. As mercadorias foram localizadas em um caminhão de carga na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Os produtos foram avaliados em aproximadamente R$ 150 mil. Na ocasião, a Sefaz lavrou um auto de infração. O órgão informou que o responsável pela carga tem o prazo de 20 dias úteis para realizar o pagamento dos impostos e ter a liberação da mercadoria ou apresentar recurso.
A operação integra uma ação da Sefaz voltada à intensificação do monitoramento das mercadorias em circulação no Estado. O objetivo é combater a sonegação fiscal e a concorrência desleal.
De acordo com a coordenadora de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (Cofit), Susely Martins, a Sefaz está dedicando atenção especial à fiscalização de “mercadorias sensíveis, como bebidas alcoólicas, combustíveis, cigarros e fumo”.
Nas operações, o órgão atua em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nas estradas e postos fiscais.
“Essa integração é fundamental para reforçar o controle do tráfego de cargas e coibir com mais eficiência as fraudes e o transporte de produtos sem a devida documentação fiscal”, disse Susely.
