Estado é cobrado a indenizar jovem autista agredido por PMs em Aquiraz

Ação do Ministério Público do Ceará pede à Justiça que condene o Governo estadual a indenizar jovem com Transtorno do Espectro Autista agredido por policiais militares / Crédito: Divulgação/MPCE

A vítima é um rapaz de 21 anos, que possui deficiência intelectual, e teria sido abordado sem qualquer justificativa por policiais do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), conforme as informações do MPCE.

O MP cobrou a responsabilização civil do Estado do Ceará pelos danos causados por policiais, em março deste ano, à vítima. Segundo o MP, as investigações apontam que o jovem estava na companhia da avó e “mesmo sem oferecer qualquer resistência ou representar ameaça, foi agredido com socos e chutes na região da cabeça e nos membros inferiores”.

Na ocasião, a avó do rapaz teria implorado, sem sucesso, que os policiais militares parassem com as agressões.