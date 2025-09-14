Homem é morto a tiros dentro de residência em Caucaia; outra vítima foi baleada na ação

￼IMAGEM de apoio ilustrativo. Equipes da PMCE foram acionadas para a ocorrência / Crédito: FERNANDA BARROS

Um homem de 22 anos foi morto a tiros dentro de uma residência no bairro Jandaiguaba, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), neste domingo, 14. O POVO apurou que criminosos teriam invadido a residência e efetuado disparos contra a vítima, que morreu no local. Ele tinha antecedentes criminais por roubo de veículo. Outra vítima também foi lesionada e socorrida para uma unidade hospitalar.