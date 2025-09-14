Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é morto a tiros dentro de residência em Caucaia; outra vítima foi baleada na ação

Homem é morto a tiros dentro de residência em Caucaia; outra vítima foi baleada na ação

Crime aconteceu na tarde deste domingo, 14, no bairro Jandaiguaba. A 1ª Delegacia do DHPP, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), investiga o caso
Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem de 22 anos foi morto a tiros dentro de uma residência no bairro Jandaiguaba, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), neste domingo, 14.

O POVO apurou que criminosos teriam invadido a residência e efetuado disparos contra a vítima, que morreu no local. Ele tinha antecedentes criminais por roubo de veículo. Outra vítima também foi lesionada e socorrida para uma unidade hospitalar.

Leia Mais | Homem é morto a tiros em via pública de Quixadá; Polícia Civil investiga

Na ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar na investigação do homicídio. Ainda não há informações do estado de saúde da segunda vítima.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias do homicídio doloso, quando há intenção de matar.

O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que busca elucidar as informações acerca do caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia (85) 3101 7311
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar