Homem é morto a tiros dentro de residência em Caucaia; outra vítima foi baleada na ação

Homem é morto a tiros dentro de residência em Caucaia; outra vítima foi baleada na açãoCrime aconteceu na tarde deste domingo, 14, no bairro Jandaiguaba. A 1ª Delegacia do DHPP, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), investiga o caso
Um homem de 22 anos foi morto a tiros dentro de uma residência no bairro Jandaiguaba, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), neste domingo, 14.
O POVO apurou que criminosos teriam invadido a residência e efetuado disparos contra a vítima, que morreu no local. Ele tinha antecedentes criminais por roubo de veículo. Outra vítima também foi lesionada e socorrida para uma unidade hospitalar.
Na ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar na investigação do homicídio. Ainda não há informações do estado de saúde da segunda vítima.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias do homicídio doloso, quando há intenção de matar.
O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que busca elucidar as informações acerca do caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia (85) 3101 7311
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br