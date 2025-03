Jovem autista é agredido por policiais durante abordagem

Um jovem autista foi agredido por policiais militares do Comando de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CBPraio), durante uma abordagem policial. O caso foi registrado no dia 15 de março e gravado por câmeras de vigilância dentro de um condomínio em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O POVO teve acesso ao vídeo que mostra a ação e ao relato de parentes. O rapaz de 20 anos de idade saía de casa de bicicleta, quando foi abordado pelos policiais. Nas imagens é possível ver que, enquanto ele está de costas, um dos policiais bate na cabeça do rapaz com a bicicleta. Ele desmaia e cai no chão. Uma familiar tenta se aproximar e avisa aos agentes de segurança que o jovem teria autismo.