Agente de segurança do Crato é suspeito de receber salário enquanto cursa medicina no ParaguaiInvestigação é realizada por meio da operação "Clandestino", do Ministério Público do Ceará (MPCE)
Um agente de segurança pública no município do Crato, no Cariri cearense, é investigado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). Ele é suspeito de receber salário enquanto cursa Medicina em uma universidade no Paraguai.
A investigação faz parte da Operação “Clandestino”, deflagrada na sexta-feira, 12, pelo Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), do MP.
Outro agente, que supostamente sabia da prática criminosa, também é investigado.
Leia Mais | Crato: pai e tio são presos suspeitos de estupro de vulnerável contra adolescentes
Conforme o órgão, foram apreendidos aparelhos celulares e documentos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências dos suspeitos no município do Crato.
A medida foi autorizada pelo Núcleo de Custódia e de Inquérito do Tribunal de Justiça do Ceará, com sede em Juazeiro do Norte. O material apreendido irá subsidiar as investigações, que seguem em andamento.
Leia mais
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente