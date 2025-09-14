Agente de segurança do Crato é suspeito de receber salário enquanto cursa medicina

Investigação é conduzida pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) / Crédito: Divulgação/MPCE

Um agente de segurança pública no município do Crato, no Cariri cearense, é investigado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). Ele é suspeito de receber salário enquanto cursa Medicina em uma universidade no Paraguai. A investigação faz parte da Operação “Clandestino”, deflagrada na sexta-feira, 12, pelo Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), do MP.