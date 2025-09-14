Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agente de segurança do Crato é suspeito de receber salário enquanto cursa medicina

Agente de segurança do Crato é suspeito de receber salário enquanto cursa medicina no Paraguai

Investigação é realizada por meio da operação "Clandestino", do Ministério Público do Ceará (MPCE)
Um agente de segurança pública no município do Crato, no Cariri cearense, é investigado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). Ele é suspeito de receber salário enquanto cursa Medicina em uma universidade no Paraguai.

A investigação faz parte da Operação “Clandestino”, deflagrada na sexta-feira, 12, pelo Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), do MP.

Outro agente, que supostamente sabia da prática criminosa, também é investigado.

Conforme o órgão, foram apreendidos aparelhos celulares e documentos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências dos suspeitos no município do Crato.

A medida foi autorizada pelo Núcleo de Custódia e de Inquérito do Tribunal de Justiça do Ceará, com sede em Juazeiro do Norte. O material apreendido irá subsidiar as investigações, que seguem em andamento.

