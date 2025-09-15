Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Procissão de Nossa Senhora das Dores reúne mais de 100 mil romeiros

Procissão de Nossa Senhora das Dores reúne mais de 100 mil romeiros

A festa e romaria encerrou na tarde desta segunda-feira, 15, em Juazeiro do Norte, após 15 dias de celebrações
Autor Denilson Rodrigues
Autor
Denilson Rodrigues Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na tarde desta segunda-feira, 15, Juazeiro do Norte encerrou mais uma Festa e Romaria de Nossa Senhora das Dores, padroeira do município. O cortejo com a imagem da santa saiu da Basílica Santuário e percorreu as ruas centrais até a Praça do Romeiro, onde milhares de pessoas acompanharam o momento que marcou o fim dos festejos, iniciados ainda no fim de agosto.

Mais de 100 mil devotos participaram da procissão. Segundo estimativa da Secretaria de Turismo e Romaria, ao longo dos 15 dias de celebrações, aproximadamente 400 mil romeiros passaram pela cidade. A romaria é considerada a segunda maior de Juazeiro, ficando atrás apenas da de Finados, realizada em novembro.

Durante a manhã, os fiéis se reuniram na Basílica para a missa solene dedicada à padroeira. A celebração foi presidida pelo bispo diocesano de Crato, dom Magnus Henrique Lopes.

“A Romaria é sempre um retiro espiritual, cada romeiro que aqui vem deseja se abastecer espiritualmente para ganhar forças em sua caminhada de fé”, afirmou o bispo.

Antiga igreja de colégio católico abriga biblioteca em Fortaleza | LEIA MAIS

Nossa Senhora das Dores: 400 mil romeiros passaram pela cidade

Em seguida, ao meio-dia, houve a tradicional Bênção do Chapéu e despedida, quando romeiros acenaram em frente ao altar com chapéus de palha e cantaram o hino “Adeus Maria”. Após a celebração da tarde, a imagem de Nossa Senhora das Dores foi conduzida pelas ruas em procissão.

Ao longo do trajeto, o movimento foi acompanhado por cânticos e expressões da devoção popular. Muitos romeiros relatam que percorrem longas distâncias todos os anos para manter a tradição que remonta ao tempo do Padre Cícero Romão Batista. “Eu venho de Sergipe todo ano. Minha família já vinha desde o tempo do meu avô e gente caminha porque aqui Nossa Senhora caminha com a gente”, contou José Amaro, de 58 anos.

Entre os participantes, também estão os que chegam pela primeira vez. “Sou de Minas Gerais, sempre ouvi falar da Romaria do Juazeiro, e decidi vir conhecer. Minha avó era pernambucana e sempre vinha pra cá e falava pra gente do tanto que era bom está na terra do Padre Cícero”, disse Luciana Rocha, de 32 anos.

A procissão reuniu romeiros que buscam pagar promessas, outros que pedem bênçãos para a família ou agradecem graças alcançadas. “Minha filha nasceu com a saúde fraca e hoje está bem. Já tem mais de 10 anos que faça chuva, faça sol eu não deixo de vir e é muito bom”, relatou Maria de Lourdes, de Pernambuco.

A chegada da imagem à Praça do Romeiro encerrou a procissão. Houve a bênção do Santíssimo Sacramento e, em seguida, um show pirotécnico iluminou o céu da cidade. O público permaneceu no local até o fim da programação, alguns já se preparando para retornar às suas cidades de origem.

A tradição da devoção à Nossa Senhora das Dores em Juazeiro começou no século XIX, quando o brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro ergueu uma capela em sua homenagem. Com o tempo, e principalmente após a chegada do Padre Cícero em 1872, a festa cresceu e passou a reunir multidões. O patriarca do Juazeiro foi um dos principais difusores dessa devoção, incentivando o povo a confiar na mãe dolorosa.

Por que pessoas são consideradas santas mesmo sem reconhecimento oficial da Igreja? LEIA MAIS

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar