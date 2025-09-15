Procissão de Nossa Senhora das Dores reúne mais de 100 mil romeiros

Estimativa da Secretaria de Turismo e Romaria indica que cerca de 400 mil romeiros passaram por Juazeiro do Norte nos 15 dias de celebração / Crédito: Divulgação/Dioceso de Crato

Na tarde desta segunda-feira, 15, Juazeiro do Norte encerrou mais uma Festa e Romaria de Nossa Senhora das Dores, padroeira do município. O cortejo com a imagem da santa saiu da Basílica Santuário e percorreu as ruas centrais até a Praça do Romeiro, onde milhares de pessoas acompanharam o momento que marcou o fim dos festejos, iniciados ainda no fim de agosto. Mais de 100 mil devotos participaram da procissão. Segundo estimativa da Secretaria de Turismo e Romaria, ao longo dos 15 dias de celebrações, aproximadamente 400 mil romeiros passaram pela cidade. A romaria é considerada a segunda maior de Juazeiro, ficando atrás apenas da de Finados, realizada em novembro.

Durante a manhã, os fiéis se reuniram na Basílica para a missa solene dedicada à padroeira. A celebração foi presidida pelo bispo diocesano de Crato, dom Magnus Henrique Lopes. “A Romaria é sempre um retiro espiritual, cada romeiro que aqui vem deseja se abastecer espiritualmente para ganhar forças em sua caminhada de fé”, afirmou o bispo. Antiga igreja de colégio católico abriga biblioteca em Fortaleza | LEIA MAIS Nossa Senhora das Dores: 400 mil romeiros passaram pela cidade Em seguida, ao meio-dia, houve a tradicional Bênção do Chapéu e despedida, quando romeiros acenaram em frente ao altar com chapéus de palha e cantaram o hino “Adeus Maria”. Após a celebração da tarde, a imagem de Nossa Senhora das Dores foi conduzida pelas ruas em procissão.

Ao longo do trajeto, o movimento foi acompanhado por cânticos e expressões da devoção popular. Muitos romeiros relatam que percorrem longas distâncias todos os anos para manter a tradição que remonta ao tempo do Padre Cícero Romão Batista. “Eu venho de Sergipe todo ano. Minha família já vinha desde o tempo do meu avô e gente caminha porque aqui Nossa Senhora caminha com a gente”, contou José Amaro, de 58 anos. Entre os participantes, também estão os que chegam pela primeira vez. “Sou de Minas Gerais, sempre ouvi falar da Romaria do Juazeiro, e decidi vir conhecer. Minha avó era pernambucana e sempre vinha pra cá e falava pra gente do tanto que era bom está na terra do Padre Cícero”, disse Luciana Rocha, de 32 anos. A procissão reuniu romeiros que buscam pagar promessas, outros que pedem bênçãos para a família ou agradecem graças alcançadas. “Minha filha nasceu com a saúde fraca e hoje está bem. Já tem mais de 10 anos que faça chuva, faça sol eu não deixo de vir e é muito bom”, relatou Maria de Lourdes, de Pernambuco.