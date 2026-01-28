Itapipoca tem chuvas de 260 mm; veja previsão para o Ceará

Foto de apoio ilustrativo: Ceará registrou chuvas em 101 municípios, das 7 horas de terça, 27, às 7 horas desta quarta-feira, 28 / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Ceará registrou chuvas em 143 municípios, das 7 horas de terça, 27, às 7 horas desta quarta-feira, 28. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Itapipoca registrou o maior índice, com 264, 8 milímetros (mm). Ondas de calor: o planeta no limite; SAIBA



Litoral do Pecém, Litoral Norte, Ibiapaba e Litoral de Fortaleza concentram as principais precipitações.

Segundo dados da Funceme, os demais municípios com precipitações foram Trairi (145 mm), Camocim (145 mm), Itarema (140 mm), Viçosa do Ceará (131, 8 mm), Caucaia (123 mm), Cruz (122, 2 mm) e Acaraú (117, 4 mm).

Registro acima de 100 localidades já foi alcançado no dia anterior quando o Estado marcou 148 cidades. Previsão do tempo indica chuvas com menores acumulados no Ceará Ainda conforme a Fundação, até esta quinta-feira, 29, os acumulados diários tendem a ser menores em comparação com os registros dessa terça-feira, 27.

As regiões que apresentam condições mais favoráveis a precipitações são: o litoral, entre o período da madrugada e manhã (intensidade fraca a moderada); o noroeste do Estado, no período da tarde, com intensidade moderada; e durante a madrugada na região do Cariri, sul da Jaguaribana e o sul do Sertão Central e Inhamuns. Previsão para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) aponta que há condições favoráveis a chuvas com intensidade fraca a moderada entre a madrugada e a manhã até está quinta. Nos demais períodos, pode se observar céu com poucas nuvens. Veja a seguir previsão do tempo detalhada para os próximos dias no Ceará Quarta-feira, 28 Madrugada: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité;