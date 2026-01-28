Itapipoca tem chuvas de 260 mm; veja previsão para o Ceará

Itapipoca tem chuvas de 260 mm, conforme Funceme; veja previsão para o CearáItapipoca registrou o maior índice, com 147, 4 milímetros (mm); previsão do tempo indica chuvas com menores acumulados no Estado até esta quinta-feira, 29
Ceará registrou chuvas em 143 municípios, das 7 horas de terça, 27, às 7 horas desta quarta-feira, 28. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Itapipoca registrou o maior índice, com 264, 8 milímetros (mm).
Litoral do Pecém, Litoral Norte, Ibiapaba e Litoral de Fortaleza concentram as principais precipitações.
Fortaleza registrou 83 mm no período. Na terça-feira, 27, chuvas de 125 mm resultaram em 20 ocorrências. Um adolescente de 15 anos morreu afogado enquanto estava nadando em um canal no bairro Granja Portugal.
Segundo dados da Funceme, os demais municípios com precipitações foram Trairi (145 mm), Camocim (145 mm), Itarema (140 mm), Viçosa do Ceará (131, 8 mm), Caucaia (123 mm), Cruz (122, 2 mm) e Acaraú (117, 4 mm).
Registro acima de 100 localidades já foi alcançado no dia anterior quando o Estado marcou 148 cidades.
Previsão do tempo indica chuvas com menores acumulados no Ceará
Ainda conforme a Fundação, até esta quinta-feira, 29, os acumulados diários tendem a ser menores em comparação com os registros dessa terça-feira, 27.
As regiões que apresentam condições mais favoráveis a precipitações são: o litoral, entre o período da madrugada e manhã (intensidade fraca a moderada); o noroeste do Estado, no período da tarde, com intensidade moderada; e durante a madrugada na região do Cariri, sul da Jaguaribana e o sul do Sertão Central e Inhamuns.
Previsão para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) aponta que há condições favoráveis a chuvas com intensidade fraca a moderada entre a madrugada e a manhã até está quinta. Nos demais períodos, pode se observar céu com poucas nuvens.
Veja a seguir previsão do tempo detalhada para os próximos dias no Ceará
- Quarta-feira, 28
Madrugada: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité;
Manhã: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na região da faixa litorânea do estado e no Maciço de Baturité;
Tarde: céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na porção noroeste do estado. No sul do Sertão Central e Inhamuns, Cariri e na Jaguaribana, baixa possibilidade de chuva isolada;
Noite: céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuvas isoladas na Ibiapaba e no Cariri.
- Quinta-feira, 29
Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, e chuvas isoladas no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns;
Manhã: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva na porção noroeste do Estado;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva na Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.
- Sexta-feira, 30
Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuvas no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns, e chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité;
Manhã: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva no centro-norte do Estado;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva na porção noroeste do Estado;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Cariri.
10 maiores chuvas por posto do dia
- Itapipoca (Posto: FAZENDA PAU D'ARCO): 264, 8 mm;
- Itapipoca (Posto: FAZENDA LAGOA DAS MERCÊS): 247, 6 mm;
- Itapipoca (Posto: PRAIA DA BALEIA): 147, 4 mm;
- Trairi (Posto: TRAIRI): 145 mm;
- Camocim (Posto: CAMOCIM): 145 mm;
- Itarema (Posto: ITAREMA): 140 mm;
- Viçosa do Ceará (Posto: VIÇOSA DO CEARÁ): 131, 8 mm;
- Caucaia (Posto: ESCOLA CELINA SÁ MORAES): 123 mm;
- Cruz (Posto: SÍTIO PITOMBEIRAS DE CRUZ): 122, 2 mm;
- Acaraú (Posto: ARANAÚ): 117, 4 mm.