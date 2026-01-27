Projeto social em Fortaleza suspende atividades após desabamento causado pelas chuvas

Projeto social em Fortaleza suspende atividades após desabamento causado pelas chuvasParte da estrutura cedeu durante as fortes precipitações, afetando atendimentos a crianças e famílias da comunidade
O Projeto 4 Varas, de Fortaleza teve suas atividades suspensas depois que parte da estrutura desabou em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Capital na manhã desta terça-feira, 27. Por volta das 8h30min, a palhoça que cobria uma das ocas, do local acabou desabando. Ninguém ficou ferido. Localizado no bairro Barra do Ceará, a entidade presta serviços a mais de 200 famílias.
Confira o vídeo
O local é utilizado para a realização terapias grupais. Na manhã de hoje, um grupo de trabalhadores do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) deveria estar em uma sessão de relaxamento no local por volta das 9 horas. Porém, devido às dificuldades de locomoção causadas pela chuva, não foi possível chegar até a sede do local.
As atividades do projeto estão temporariamente suspensas por tempo indeterminado, informou Antônio Cláudio da Silva, gestor administrativo da instituição.
Outra oca utilizada para terapias individuais também será desativada por estar em uma situação semelhante a que desabou. O gestor, informou que está em contato com a prefeitura de Fortaleza em busca de recursos para reparos.
Em janeiro de 2025, outra oca do Projeto foi destruída, dessa vez, por um incêndio ocorrido após a virada do ano. O local servia de restaurante para os funcionários e comportava reuniões acima de 60 pessoas.