Projeto social em Fortaleza suspende atividades após desabamento causado pelas chuvas

O Projeto 4 Varas, de Fortaleza teve suas atividades suspensas depois que parte da estrutura desabou em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Capital na manhã desta terça-feira, 27. Por volta das 8h30min, a palhoça que cobria uma das ocas, do local acabou desabando. Ninguém ficou ferido. Localizado no bairro Barra do Ceará, a entidade presta serviços a mais de 200 famílias.

Confira o vídeo

O local é utilizado para a realização terapias grupais. Na manhã de hoje, um grupo de trabalhadores do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) deveria estar em uma sessão de relaxamento no local por volta das 9 horas. Porém, devido às dificuldades de locomoção causadas pela chuva, não foi possível chegar até a sede do local.