Bairros de Fortaleza sofrem consequências após 1ª grande chuva do ano

FORTALEZA, CE, BR 26.01.27 Águas poluídas do Riacho Maceó desembocam em galeria fluvial e poluem enseada do Mucuripe, no oceano atlântico (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Após a primeira grande chuva do ano nesta terça-feira, 27, alguns bairros de Fortaleza sofreram com as consequências após a diminuição da água. Um deles é o bairro Mucuripe, que teve uma parte do asfalto arrancado pelo grande fluxo de água. O bairro Granja Portugal também registrou saldo negativo, com muito lixo acumulado no canal São Francisco, onde passa o Rio Maranguapinho.

Parte de asfalto da Beira Mar é arrancado pela chuva O POVO foi ao local e constatou que uma parte da via direita — em torno de 33 metros, foi bloqueada. Uma equipe da Ambiental Ceará estava presente no local e realizava o conserto do trecho. Na foz do Riacho Maceió, localizado no Parque Bisão, há alguns metros da ocorrência, uma equipe do Grupo Marquise realizava limpeza e serviço de capinagem na grama do espaço. Nas partes da via que ainda estavam sem conserto, foi possível observar restos de lixo e folhas de plantas soltas.

A enseada do Mucuripe foi um dos pontos afetados Crédito: FCO FONTENELE Procurada pelo O POVO, a Ambiental Ceará informou que uma equipe técnica realizou a recomposição do piso intertravado que foi danificado. Pasta informou que situação foi ocasionada pelo “alto fluxo de água de chuva, destinada irregularmente na rede de esgoto”, o que sobrecarregou o sistema e danificou a via.

Questionada sobre o fornecimento de água aos moradores do entorno, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que durante a intervenção, o abastecimento de água dos arredores precisou ser paralisado. “A previsão é que o equilíbrio total do sistema aconteça até 21h desta terça-feira, 27”, finalizou o informe. Chuva deixa canal São Francisco, na Granja Portugal, cheio de lixo O saldo negativo das chuvas também foi notado por moradores da Granja Portugal, um dos bairros por onde há o canal São Francisco, por onde passa o Rio Maranguapinho.

Dentro e fora do riacho, há entulhos, resto de mato capinado e folhas das árvores. Também há restos de móveis desmontados no entorno do canal. Morador do bairro, senhor João Pereira, conta que o local ficou com “muita água e muito lixo” após o intenso fluxo da chuva. “Devido às autoridades não terem limpado o canal esse ano. A última vez que limparam aqui foi ano passado, entre junho e julho”, relembra.