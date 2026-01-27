Bairros de Fortaleza sofrem consequências após 1ª grande chuva do ano

Bairros de Fortaleza sofrem consequências após 1ª grande chuva do anoVários bairros da Capital registraram danos após o intenso fluxo de chuvas na manhã desta terça-feira, 27, considerado o maior do ano até agora
Após a primeira grande chuva do ano nesta terça-feira, 27, alguns bairros de Fortaleza sofreram com as consequências após a diminuição da água.
Um deles é o bairro Mucuripe, que teve uma parte do asfalto arrancado pelo grande fluxo de água. O bairro Granja Portugal também registrou saldo negativo, com muito lixo acumulado no canal São Francisco, onde passa o Rio Maranguapinho.
Parte de asfalto da Beira Mar é arrancado pela chuva
O POVO foi ao local e constatou que uma parte da via direita — em torno de 33 metros, foi bloqueada. Uma equipe da Ambiental Ceará estava presente no local e realizava o conserto do trecho.
Na foz do Riacho Maceió, localizado no Parque Bisão, há alguns metros da ocorrência, uma equipe do Grupo Marquise realizava limpeza e serviço de capinagem na grama do espaço.
Nas partes da via que ainda estavam sem conserto, foi possível observar restos de lixo e folhas de plantas soltas.
Procurada pelo O POVO, a Ambiental Ceará informou que uma equipe técnica realizou a recomposição do piso intertravado que foi danificado.
Pasta informou que situação foi ocasionada pelo “alto fluxo de água de chuva, destinada irregularmente na rede de esgoto”, o que sobrecarregou o sistema e danificou a via.
Questionada sobre o fornecimento de água aos moradores do entorno, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que durante a intervenção, o abastecimento de água dos arredores precisou ser paralisado.
“A previsão é que o equilíbrio total do sistema aconteça até 21h desta terça-feira, 27”, finalizou o informe.
Chuva deixa canal São Francisco, na Granja Portugal, cheio de lixo
O saldo negativo das chuvas também foi notado por moradores da Granja Portugal, um dos bairros por onde há o canal São Francisco, por onde passa o Rio Maranguapinho.
Dentro e fora do riacho, há entulhos, resto de mato capinado e folhas das árvores. Também há restos de móveis desmontados no entorno do canal.
Morador do bairro, senhor João Pereira, conta que o local ficou com “muita água e muito lixo” após o intenso fluxo da chuva.
“Devido às autoridades não terem limpado o canal esse ano. A última vez que limparam aqui foi ano passado, entre junho e julho”, relembra.
Segundo ele, a comunidade não faz limpeza por conta própria, apenas a prefeitura: “Não tem como (...) Ficou um caos”, comenta.
Veja vídeo do momento
Hospital Infantil alagou após chuvas na Capital
O Hospital Infantil Albert Sabin, no bairro Vila União, também foi um dos pontos que sofreu algum tipo de danificação após a chuva na manhã desta terça-feira, 27.
Conforme material publicado pelo O POVO, a água teria entrado na unidade após o rompimento de um cano. A água também teria invadido os banheiros da unidade.
Em nota, o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) informou que o incidente foi causado por um retorno pontual de água em alguns setores da unidade. A situação está em processo de normalização.
Órgãos competentes foram acionados para a desobstrução das galerias localizadas nas vias do entorno do hospital.