Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bairros de Fortaleza sofrem consequências após 1ª grande chuva do ano

Bairros de Fortaleza sofrem consequências após 1ª grande chuva do ano

Vários bairros da Capital registraram danos após o intenso fluxo de chuvas na manhã desta terça-feira, 27, considerado o maior do ano até agora
Atualizado às Autor Bárbara Mirele
Autor
Bárbara Mirele Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após a primeira grande chuva do ano nesta terça-feira, 27, alguns bairros de Fortaleza sofreram com as consequências após a diminuição da água.

Um deles é o bairro Mucuripe, que teve uma parte do asfalto arrancado pelo grande fluxo de água. O bairro Granja Portugal também registrou saldo negativo, com muito lixo acumulado no canal São Francisco, onde passa o Rio Maranguapinho.

LEIA | Corpo de adolescente desaparecido após chuva é encontrado

Parte de asfalto da Beira Mar é arrancado pela chuva

O POVO foi ao local e constatou que uma parte da via direita — em torno de 33 metros, foi bloqueada. Uma equipe da Ambiental Ceará estava presente no local e realizava o conserto do trecho.

Na foz do Riacho Maceió, localizado no Parque Bisão, há alguns metros da ocorrência, uma equipe do Grupo Marquise realizava limpeza e serviço de capinagem na grama do espaço.

Nas partes da via que ainda estavam sem conserto, foi possível observar restos de lixo e folhas de plantas soltas.

Procurada pelo O POVO, a Ambiental Ceará informou que uma equipe técnica realizou a recomposição do piso intertravado que foi danificado.

Pasta informou que situação foi ocasionada pelo “alto fluxo de água de chuva, destinada irregularmente na rede de esgoto”, o que sobrecarregou o sistema e danificou a via.

Questionada sobre o fornecimento de água aos moradores do entorno, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que durante a intervenção, o abastecimento de água dos arredores precisou ser paralisado.

“A previsão é que o equilíbrio total do sistema aconteça até 21h desta terça-feira, 27”, finalizou o informe.

Chuva deixa canal São Francisco, na Granja Portugal, cheio de lixo

O saldo negativo das chuvas também foi notado por moradores da Granja Portugal, um dos bairros por onde há o canal São Francisco, por onde passa o Rio Maranguapinho.

Dentro e fora do riacho, há entulhos, resto de mato capinado e folhas das árvores. Também há restos de móveis desmontados no entorno do canal.

Morador do bairro, senhor João Pereira, conta que o local ficou com “muita água e muito lixo” após o intenso fluxo da chuva.

“Devido às autoridades não terem limpado o canal esse ano. A última vez que limparam aqui foi ano passado, entre junho e julho”, relembra.

Segundo ele, a comunidade não faz limpeza por conta própria, apenas a prefeitura: “Não tem como (...) Ficou um caos”, comenta.

Veja vídeo do momento

 

Hospital Infantil alagou após chuvas na Capital

O Hospital Infantil Albert Sabin, no bairro Vila União, também foi um dos pontos que sofreu algum tipo de danificação após a chuva na manhã desta terça-feira, 27.

Conforme material publicado pelo O POVO, a água teria entrado na unidade após o rompimento de um cano. A água também teria invadido os banheiros da unidade.

Em nota, o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) informou que o incidente foi causado por um retorno pontual de água em alguns setores da unidade. A situação está em processo de normalização.

Órgãos competentes foram acionados para a desobstrução das galerias localizadas nas vias do entorno do hospital.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar