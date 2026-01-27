Comunidade se uniu em buscas por adolescente desaparecido durante chuva em Fortaleza

Comunidade se uniu em buscas por adolescente desaparecido durante chuva em FortalezaUm "comboio" de moradores reforçou buscas por adolescente arrastado pela correnteza e fizeram limpeza de bueiros e de rios. O Corpo de Bombeiros atuou com mergulhadores e equipe de salvamento
Moradores da Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom Jardim e Genibaú mobilizaram-se nas buscas por um adolescente que desapareceu ao tomar banho no Rio Maranguapinho, na altura da rua Luminosa, bairro Granja Portugal, em Fortaleza.
Antônio Rômulo Sousa Cardoso, de 15 anis, sumiu durante as fortes chuvas registradas na manhã desta terça-feira, 27, e o corpo foi encontrado no fim da tarde.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o jovem estava com um colega. Ambos entravam no rio utilizando uma placa de isopor como boia improvisada. Em determinado momento, os dois se aproximaram de uma área de vegetação e pularam na água. Um deles conseguiu se salvar segurando-se nas plantas, mas o outro foi arrastado pela correnteza.
Ainda pela manhã, a própria comunidade iniciou uma força-tarefa. Dezenas de pessoas em motocicletas formaram um comboio para acompanhar o curso das águas, que seguem em direção ao canal do Conjunto Ceará.
A pé, voluntários transitavam em meio às ruas alagadas tentando desentupir bueiros, enquanto outros grupos removiam vegetação e lixo das margens do rio para facilitar a visualização.
Na rua Coronel Fabriciano, após o alagamento, o cenário era de sujeira e entulhos. As vias ficaram tomadas por lama, vegetação e até eletrodomésticos, como geladeiras e sofás, resultado do lixo acumulado.
Já na rua Umuarama, onde casas ficaram ilhadas, uma retroescavadeira auxiliava na procura. O Corpo de Bombeiros atuou com mergulhadores e seguiu o fluxo da correnteza até o Conjunto Ceará.
No fim da manhã, testemunhas relataram aos bombeiros terem avistado um corpo boiando pelo canal da avenida G, no Conjunto Ceará, mas não conseguiram realizar o resgate. As equipes da corporação deslocaram-se imediatamente para o local indicado.
Ao O POVO, uma moradora que conhece a vítima relatou que os jovens são da Granja Lisboa e que a comunidade está abalada. Outro morador, que pediu anonimato, explicou que é costumeiro jovens brincarem de "surfar" no rio durante as chuvas, ignorando a forte correnteza do Maranguapinho e o alto risco de morte.
Corpo de Bombeiros alerta sobre cuidados no período chuvoso
Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros emitiu um alerta sobre os perigos da quadra chuvosa. A orientação é evitar atravessar pontos de alagamento e jamais entrar em rios, canais ou córregos durante temporais.
Segundo a corporação, a água turva esconde perigos como buracos, desníveis e bueiros abertos, que podem sugar uma pessoa. Além disso, a força da correnteza aumenta o risco de arrastamento e de colisão com detritos. Em emergências, deve-se ligar para o 193.