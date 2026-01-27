Comunidade se uniu em buscas por adolescente desaparecido durante chuva em Fortaleza

Moradores se reuniram após o corpo do adolescente ter sido encontrado, nas proximidades do local do afogamento / Crédito: Jéssika Sisnando

Moradores da Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom Jardim e Genibaú mobilizaram-se nas buscas por um adolescente que desapareceu ao tomar banho no Rio Maranguapinho, na altura da rua Luminosa, bairro Granja Portugal, em Fortaleza. Antônio Rômulo Sousa Cardoso, de 15 anis, sumiu durante as fortes chuvas registradas na manhã desta terça-feira, 27, e o corpo foi encontrado no fim da tarde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o jovem estava com um colega. Ambos entravam no rio utilizando uma placa de isopor como boia improvisada. Em determinado momento, os dois se aproximaram de uma área de vegetação e pularam na água. Um deles conseguiu se salvar segurando-se nas plantas, mas o outro foi arrastado pela correnteza.

Ainda pela manhã, a própria comunidade iniciou uma força-tarefa. Dezenas de pessoas em motocicletas formaram um comboio para acompanhar o curso das águas, que seguem em direção ao canal do Conjunto Ceará. A pé, voluntários transitavam em meio às ruas alagadas tentando desentupir bueiros, enquanto outros grupos removiam vegetação e lixo das margens do rio para facilitar a visualização. Na rua Coronel Fabriciano, após o alagamento, o cenário era de sujeira e entulhos. As vias ficaram tomadas por lama, vegetação e até eletrodomésticos, como geladeiras e sofás, resultado do lixo acumulado.