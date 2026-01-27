Jijoca de Jericoacoara registra chuvas de 102 mm e alagamentos

Via principal de Jijoca de Jericoacoara alagou devido às fortes chuvas registradas nesta terça-feira, 27 / Crédito: Lenno Gomes/Leitor via Whatsapp O POVO

O município de Jijoca de Jericoacoara, a 262,83 km de Fortaleza, registrou a segunda maior chuva do Ceará nesta terça-feira, 27. Fortaleza teve o maior acumulado, com 125 milímetros (mm). Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apontam o volume de 102 mm das 7 horas de segunda-feira, 26, até as 7 horas desta terça.

A precipitação deixou a rua principal da cidade alagada, com a água arrastando a areia para o mar e fazendo “ondas” no meio da via pública.

Em um vídeo enviado pelo comerciante Lenno Gomes, é possível ver uma pessoa brincando com uma prancha e "surfando" no alagamento. LEIA MAIS | Com 90 mm de chuvas, Fortaleza registra 1ª grande chuva do ano VEJA VÍDEO: Alagamentos em Jericoacoara após fortes chuvas “Aqui é tudo areia, a água sai arrastando toda a areia e fica bem ruim de andar, principalmente na hora que a chuva está bem grossa”, afirmou o vendedor.

O prefeito de Jijoca, Leandro Cézar, relatou ao O POVO que a Cidade recebe chuvas sem pausa desde a madrugada, por volta das 3 horas desta terça-feira. “Algumas ruas no Centro da Cidade não estão dando vazão devido à questão geográfica. Hoje, a chuva do mês de janeiro veio num único dia. A vila, devido a ser uma área sem pavimentação, também estamos tendo alguns problemas, mas a equipe da Prefeitura está a postos e monitorando os pontos mais críticos”, disse o prefeito. Leandro afirma que as equipes vão analisar o que pode ser feito para reduzir os estragos.