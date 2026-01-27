Jijoca de Jericoacoara registra chuvas de 102 mm e alagamentos

Jijoca de Jericoacoara registra chuvas de 102 mm e alagamentosPrefeito do município afirma que equipes estão nas ruas monitorando pontos críticos. Cidade recebe chuvas sem pausa desde a madrugada de terça-feira, 27
O município de Jijoca de Jericoacoara, a 262,83 km de Fortaleza, registrou a segunda maior chuva do Ceará nesta terça-feira, 27. Fortaleza teve o maior acumulado, com 125 milímetros (mm).
Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apontam o volume de 102 mm das 7 horas de segunda-feira, 26, até as 7 horas desta terça.
A precipitação deixou a rua principal da cidade alagada, com a água arrastando a areia para o mar e fazendo “ondas” no meio da via pública.
Em um vídeo enviado pelo comerciante Lenno Gomes, é possível ver uma pessoa brincando com uma prancha e "surfando" no alagamento.
VEJA VÍDEO: Alagamentos em Jericoacoara após fortes chuvas
“Aqui é tudo areia, a água sai arrastando toda a areia e fica bem ruim de andar, principalmente na hora que a chuva está bem grossa”, afirmou o vendedor.
O prefeito de Jijoca, Leandro Cézar, relatou ao O POVO que a Cidade recebe chuvas sem pausa desde a madrugada, por volta das 3 horas desta terça-feira.
“Algumas ruas no Centro da Cidade não estão dando vazão devido à questão geográfica. Hoje, a chuva do mês de janeiro veio num único dia. A vila, devido a ser uma área sem pavimentação, também estamos tendo alguns problemas, mas a equipe da Prefeitura está a postos e monitorando os pontos mais críticos”, disse o prefeito.
Leandro afirma que as equipes vão analisar o que pode ser feito para reduzir os estragos.
Maiores chuvas do Ceará nesta terça-feira, 27:
- Fortaleza (Posto: MARAPONGA) : 125 mm
- Jijoca De Jericoacoara (Posto: JIJOCA DE JERICOACOARA) : 102 mm
- Granja (Posto: TIAIA DE BAIXO) : 91 mm
- Granja (Posto: PARAZINHO) : 90 mm
- Moraújo (Posto: AÇUDE VÁRZEA DA VOLTA) : 89 mm
- Maracanaú (Posto: MARACANAU) : 85 mm
- Iguatu (Posto: IGUATU) : 84.5 mm
- Cedro (Posto: EMATERCE) : 83 mm
- Lavras Da Mangabeira (Posto: ARROJADO) : 80 mm
- Maracanaú (Posto: NOVO MARACANAU) : 80 mm