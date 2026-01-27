"A gente viu ele nascer e crescer", diz morador que encontrou jovem vítima de afogamento

"A gente viu ele nascer e crescer", diz morador que encontrou jovem vítima de afogamentoVítima de 15 anos estava submersa, com os pés presos à vegetação, a poucos metros do local onde havia desaparecido. Moradores criticam acúmulo de lixo e falta de limpeza no rio
Após mais de 10 horas de angústia e mobilização, o corpo do adolescente de 15 anos, Antônio Rômulo Sousa Cardoso, vítima de afogamento no rio Maranguapinho, foi encontrado no fim da tarde desta terça-feira, 27, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza.
O POVO esteve na rua Luminosa, ponto onde as buscas se concentraram. O corpo do jovem foi localizado submerso, a poucos metros do local do acidente, com os pés presos à vegetação do fundo do rio.
João Pereira foi um dos moradores que esteve na força-tarefa e ajudou a resgatar o rapaz. Emocionado, ele destacou a união da vizinhança. "A gente se juntou, entramos em busca e foi encontrado, toda a comunidade estava ajudando. A gente se sensibiliza com a família, pois vimos ele nascer e crescer. Todo mundo procurou até encontrar", afirmou.
Segundo o morador, os trabalhos começaram ainda pela manhã. A vizinhança se dividiu em grupos para varrer áreas da Granja Lisboa, Conjunto Ceará e Genibaú. No entanto, foi apenas no fim da tarde, quando o nível da água baixou, que os próprios vizinhos conseguiram identificar o ponto exato onde o corpo estava preso.
"De manhã tinha muita água e não conseguimos. Mas a gente tem que ajudar as pessoas no lugar que a gente mora. Eu acreditava que ele estava perto, a gente foi passando a fé para os outros e incentivando, até que encontramos", relatou João.
A Polícia Militar isolou a área para resguardar o corpo, que foi retirado da água pelos moradores e mantido na margem até a chegada da Perícia Forense (Pefoce).
Testemunhas relataram os momentos que antecederam o afogamento
O adolescente estava com outros dois amigos brincando no rio com uma "balsa" improvisada.
"Era ele e mais dois, eles estavam em cima de uma tábua com isopor. Na hora que a chuva aumentou, veio muito lixo e o mato veio para cima da tábua. Os meninos pularam e dois conseguiram sair, mas ele não conseguiu", detalhou o morador, descrevendo o desespero da mãe da vítima ao receber a notícia. "A mãe está em prantos."