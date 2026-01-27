"A gente viu ele nascer e crescer", diz morador que encontrou jovem vítima de afogamento

Vítima de 15 anos estava nas proximidades do local do afogamento. A comunidade destacou que o rio estava com lixo e vegetação / Crédito: Jéssika Sisnando

Após mais de 10 horas de angústia e mobilização, o corpo do adolescente de 15 anos, Antônio Rômulo Sousa Cardoso, vítima de afogamento no rio Maranguapinho, foi encontrado no fim da tarde desta terça-feira, 27, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. O POVO esteve na rua Luminosa, ponto onde as buscas se concentraram. O corpo do jovem foi localizado submerso, a poucos metros do local do acidente, com os pés presos à vegetação do fundo do rio.

João Pereira foi um dos moradores que esteve na força-tarefa e ajudou a resgatar o rapaz. Emocionado, ele destacou a união da vizinhança. "A gente se juntou, entramos em busca e foi encontrado, toda a comunidade estava ajudando. A gente se sensibiliza com a família, pois vimos ele nascer e crescer. Todo mundo procurou até encontrar", afirmou.