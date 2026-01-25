Maioria dos açudes do Ceará está com 50% ou menos da capacidade

Açude Caldeirões, em Saboeiro, único no Ceará acima de 90% da capacidade / Crédito: Nívia Uchoa / Casa Civil / Governo do Estado do Ceará

Mais da metade dos açudes do Ceará está com 50% ou menos da capacidade ocupada. Os dados são do Portal Hidrológico do Ceará, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Dos 144 reservatórios do Estado, 75 estão abaixo da metade do volume total. A cada dez açudes cearenses, três está com menos de 30% da capacidade — 43 dos 144 estão nesta situação.