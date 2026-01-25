Previsão do tempo no Ceará: domingo terá sol e chuvas isoladas

Previsão do tempo no Ceará: domingo terá sol e chuvas isoladasConfira a previsão do tempo da Funceme para este domingo (25) no Ceará e em Fortaleza. Saiba onde há risco de chuva devido ao Vórtice Ciclônico e veja o ranking das cidades mais quentes
O domingo, 25, no Ceará será marcado pelo predomínio de tempo estável e muito calor, mas mudanças climáticas podem trazer chuvas para áreas específicas do estado.
Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o céu deve variar entre poucas nuvens e parcialmente nublado na maior parte do dia.
Para quem planeja atividades ao ar livre, a boa notícia é a ausência de chuvas na maior parte dos períodos. No entanto, a estabilidade não deve durar o dia todo em todas as regiões.
Onde vai chover no Ceará?
Apesar do sol, a Funceme alerta para o aumento da nebulosidade no período da noite. Há previsão de chuvas no centro-sul do Estado, com foco em duas macrorregiões:
- Sul do Sertão Central;
- Inhamuns.
Entenda o fenômeno VCAN
A mudança no tempo, especialmente a chuva prevista para o interior, está associada à atuação de um sistema meteorológico conhecido como Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).
Análises do satélite GOES-19 mostram que o centro do VCAN está posicionado sobre o oceano Atlântico (próximo à Paraíba e Pernambuco) e tende a se deslocar para o sul. Esse movimento favorece a instabilidade atmosférica e a formação de nuvens de chuva em partes do território cearense.
Previsão do tempo para Fortaleza e Região Metropolitana
Para quem está na Capital ou na Região metropolitana de Fortaleza (RMF), o domingo, 25, terá dois momentos distintos:
- Madrugada e Manhã: Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas e passageiras (fraca intensidade).
- Tarde e Noite: Tempo firme, variando entre poucas nuvens e céu limpo.
Atenção: Chuvas mais abrangentes e de intensidade moderada em Fortaleza estão previstas apenas para a madrugada e manhã de segunda-feira, 26.
Cidades mais quentes do Ceará nesse sábado, 24
O calor continua intenso no estado. Dados das estações da Funceme mostram que Penaforte registrou a maior temperatura, atingindo 38,5 °C.
Confira abaixo o ranking das cidades com as maiores temperaturas registradas:
|Cidade
|Temperatura (°C)
|Horário
|Penaforte
|38.5
|15:00
|Russas
|37.3
|15:00
|Alto Santo (Castanhão)
|37.1
|15:00
|Quixerê
|36.6
|15:00
|Jaguaribara
|36.6
|15:00
|Amontada
|36.5
|15:00
|Camocim
|36.3
|14:00
|Ibaretama
|36.3
|15:00
|Parambu
|36.2
|15:00