Previsão do tempo no Ceará: domingo terá sol e chuvas isoladas

Confira a previsão do tempo da Funceme para este domingo (25) no Ceará e em Fortaleza. Saiba onde há risco de chuva devido ao Vórtice Ciclônico e veja o ranking das cidades mais quentes
Autor Bianca Nogueira / Especial para O POVO
O domingo, 25, no Ceará será marcado pelo predomínio de tempo estável e muito calor, mas mudanças climáticas podem trazer chuvas para áreas específicas do estado.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o céu deve variar entre poucas nuvens e parcialmente nublado na maior parte do dia.

Para quem planeja atividades ao ar livre, a boa notícia é a ausência de chuvas na maior parte dos períodos. No entanto, a estabilidade não deve durar o dia todo em todas as regiões.

Onde vai chover no Ceará?

Apesar do sol, a Funceme alerta para o aumento da nebulosidade no período da noite. Há previsão de chuvas no centro-sul do Estado, com foco em duas macrorregiões:

  • Sul do Sertão Central;
  • Inhamuns.

Entenda o fenômeno VCAN

A mudança no tempo, especialmente a chuva prevista para o interior, está associada à atuação de um sistema meteorológico conhecido como Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

Análises do satélite GOES-19 mostram que o centro do VCAN está posicionado sobre o oceano Atlântico (próximo à Paraíba e Pernambuco) e tende a se deslocar para o sul. Esse movimento favorece a instabilidade atmosférica e a formação de nuvens de chuva em partes do território cearense.

Previsão do tempo para Fortaleza e Região Metropolitana

Para quem está na Capital ou na Região metropolitana de Fortaleza (RMF), o domingo, 25, terá dois momentos distintos:

  • Madrugada e Manhã: Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas e passageiras (fraca intensidade).
  • Tarde e Noite: Tempo firme, variando entre poucas nuvens e céu limpo.

Atenção: Chuvas mais abrangentes e de intensidade moderada em Fortaleza estão previstas apenas para a madrugada e manhã de segunda-feira, 26.

Cidades mais quentes do Ceará nesse sábado, 24

O calor continua intenso no estado. Dados das estações da Funceme mostram que Penaforte registrou a maior temperatura, atingindo 38,5 °C.

Confira abaixo o ranking das cidades com as maiores temperaturas registradas:

CidadeTemperatura (°C)Horário
Penaforte38.515:00
Russas37.315:00
Alto Santo (Castanhão)37.115:00
Quixerê36.615:00
Jaguaribara36.615:00
Amontada36.515:00
Camocim36.314:00
Ibaretama36.315:00
Parambu36.2 15:00

