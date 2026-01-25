Previsão do tempo no Ceará: domingo terá sol e chuvas isoladas

Domingo, 25, será de tempo estável na maior parte do Ceará, com chance de chuva à noite no centro-sul do Estado / Crédito: Aurelio Alves

O domingo, 25, no Ceará será marcado pelo predomínio de tempo estável e muito calor, mas mudanças climáticas podem trazer chuvas para áreas específicas do estado. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o céu deve variar entre poucas nuvens e parcialmente nublado na maior parte do dia.

Para quem planeja atividades ao ar livre, a boa notícia é a ausência de chuvas na maior parte dos períodos. No entanto, a estabilidade não deve durar o dia todo em todas as regiões.

Onde vai chover no Ceará? Apesar do sol, a Funceme alerta para o aumento da nebulosidade no período da noite. Há previsão de chuvas no centro-sul do Estado, com foco em duas macrorregiões: Sul do Sertão Central;

Inhamuns. Entenda o fenômeno VCAN A mudança no tempo, especialmente a chuva prevista para o interior, está associada à atuação de um sistema meteorológico conhecido como Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). Análises do satélite GOES-19 mostram que o centro do VCAN está posicionado sobre o oceano Atlântico (próximo à Paraíba e Pernambuco) e tende a se deslocar para o sul. Esse movimento favorece a instabilidade atmosférica e a formação de nuvens de chuva em partes do território cearense.