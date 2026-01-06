Quatro dos cinco maiores açudes cearenses iniciam ano com menos volume que em 2025

Açude Orós é o único dos maiores do Estado a apresentar acréscimo / Crédito: JÚLIO CAESAR

Com uma quadra chuvosa abaixo do normal, boa parte dos açudes cearenses terminaram o ano de 2025 com um volume de água armazenada menor que o de 2024. Entre esses estão o Castanhão, Banabuiú, Araras e Figueiredo, quatro dos cinco maiores reservatórios do Estado. LEIA TAMBÉM | Ceará deve manter onda de calor com temperaturas até 38 °C



A maior perda de água dentre esses foi no açude Araras, com 10,27% menos água que o armazenado ao final de 2024. Logo em seguida vêm o Figueiredo, quinto maior do Estado com queda de 7,28%, o Banabuiú, terceiro em capacidade com 7,23%, e por fim o Castanhão, maior reservatório de águas da América Latina, com decréscimo de 6,71%. O único dos cinco grandes açudes do Ceará a registrar crescimento no número de água estocada foi o Orós, segundo maior da lista. Após sangrar entre os meses de abril e julho, o reservatório encerrou 2025 com 72,95%, 14% a mais que o ano anterior. Nível dos cinco maiores açudes do Ceará ao início de cada ano ​ Ao todo, a rede hidrográfica do Ceará recebeu 6,13 bilhões de metros cúbicos (m³) de água durante os meses de fevereiro a maio do ano passado, cerca de 35% a menos que em 2024, quando os açudes tiveram aporte de 9,45 bilhões de m³ no mesmo período. Mesmo com a redução, o Ceará ainda iniciou o ano com cerca de 39,9% da capacidade hídrica armazenada, cenário é avaliado como estável pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh), devido ao histórico recente do Estado.

"Se a for ver pela média geral, 40% seria uma acumulação boa para o período, já que a nossa acumulação média gira em torno dos 30%. Porém nós temos uma variação espacial muito grande dessa água. Enquanto temos bacias com mais de 70%, temos na região central bacias em torno de 10%", pontua o diretor presidente da Cogerh, Yuri Castro. Essa "variação espacial" citada por Castro nada mais é que chuvas em uma porção do Estado e estiagem em outras. Em 2025, por exemplo, a região onde ficam os açudes da bacia Metropolitana acumulou 736.8 milímetros (mm) de precipitações, enquanto na Serra da Ibiapaba, por exemplo, choveram apenas 307.5 mm, 47% a menos que o normal. O tema tem causado preocupação entre os membros da Companhia, tendo em vista que um inverno abaixo da média histórica poderia resultar em problemas para as regiões da Ibiapaba, Banabuiú e Sertões de Crateús.

"Bacia do Banabuiú com 27% e a própria bacia do Médio Jaguaribe, onde fica o Castanhão, está com 21%. Nessa faixa central é onde se concentram as maiores preocupações caso não tenhamos uma quadra chuvosa satisfatória em termos de aporte aos resevatórios", afirma o presidente da Cogerh. Comparativo bacias hidrográficas do Ceará ao início de cada ano ​ Estado aponta obras hídricas como segurança o abastecimento Apesar do cenário de preocupação caso não haja um bom inverno, a Cogerh já sabe com quais armas seria enfrentado um eventual período de estiagem. Conforme a pasta, as obras hídricas que têm sido tocadas pelo Governo do Estado devem garantir o abastecimento em todas as regiões, mesmo diante de uma falta de chuvas. O Malha D'água, por exemplo, sistema que capta água diretamente dos grandes mananciais e leva para adutoras nas regiões mais secas do Estado, atuaria em socorro a 38 distritos em nove municípios cearenses Banabuiú

Jaguaretama

Solonópole

Milhã

Deputado Irapuan Pinheiro

Senador Pompeu

Piquet Carneiro

Mombaça

Pedra Branca .