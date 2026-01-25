Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chuvas em Fortaleza: até quando vai o inverno na Capital?

Quadra chuvosa no Ceará: entenda quando começa e termina o 'inverno' em 2026

Comumente chamada de inverno, a quadra chuvosa cearense dura quatro meses. A seguir, veja quando a sensação úmida das chuvas acaba na Capital
Entenda a diferença entre pré-estação e quadra chuvosa no Ceará. Veja por que sentimos frio mesmo sem queda de temperatura e a previsão da Funceme para o inverno cearense de 2026.

O cheiro de terra molhada chega antes mesmo do primeiro pingo tocar o solo, trazendo consigo aquele alento que só quem vive sob o sol do Ceará sabe decifrar. No final de dezembro, quando as chuvas dão o ar da graça, o fortalezense já sente o anúncio: o "inverno" está chegando, forma de chamar a quadra chuvosa no Estado.

O que acontece entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 é a "pré-estação chuvosa", que precede o período principal das chuvas. Além disso, apesar do apelido popular, a estação meteorológica é outra e a verdadeira quadra chuvosa do Ceará só começa em fevereiro.

Mas, afinal, por que chamam esse período de inverno e quando ele realmente termina?

Inverno no Ceará: o que é a quadra chuvosa

No Ceará, o período principal de precipitações vai de fevereiro a maio. Segundo Meiry Sakamoto, gerente de meteorologia da Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos), esses quatro meses correspondem à quadra chuvosa e são vitais.

"O volume médio acumulado na quadra chuvosa, que é de aproximadamente 609 milímetros para o Estado, corresponde a cerca de 75% da chuva do ano inteiro", explica.

O sistema meteorológico responsável por esse fenômeno é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que traz a umidade necessária para regar o solo cearense.

Embora o costume popular batize a chuva de "inverno", a meteorologia aponta uma realidade diferente. O inverno astronômico no Hemisfério Sul só começa em junho e vai até setembro, justamente quando as chuvas no Ceará começam a escassear.

"No Brasil, o inverno é caracterizado pela queda de temperatura, mas aqui no Ceará não observamos essa variação significativa nos termômetros", afirma Meiry. Assim, ela, que vive no Estado há mais de 30 anos, compreende a origem do termo pela sensação de frio que as chuvas trazem.

E de onde vem o "frio" cearense?

Segundo a especialista, os termômetros não baixam nesse período; porém, os cearenses ainda sentem a necessidade de tirar o casaco do armário. Para Meiry, a resposta está na umidade.

"É apenas uma percepção. Como o período é mais úmido e muitas vezes acordamos com o céu nublado ou chovendo, temos a impressão de que está mais frio, mas as temperaturas máximas, médias e mínimas variam muito pouco entre a estação das chuvas e o período seco", expõe a meteorologista.

Em resumo, o "inverno cearense" é mais um estado de espírito e de umidade do que uma mudança climática brusca.

Para a quadra chuvosa de 2026, a Funceme prevê que a probabilidade do Estado ter chuvas abaixo da média nos três primeiros meses - fevereiro, março e abril - é de 40%.

Previsão da Funceme para 2026

Para a quadra chuvosa de 2026, os dados preliminares exigem atenção. A Funceme prevê um cenário com tendência de chuvas abaixo da média histórica para o trimestre inicial:

  • Período: Fevereiro, março e abril.
  • Probabilidade: 40% de chances de chuvas abaixo da média.

Isso indica que, embora o "inverno" chegue, ele pode ser menos intenso do que o necessário para a recarga completa dos reservatórios, exigindo monitoramento constante dos recursos hídricos.

