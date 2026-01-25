Chuvas em Fortaleza: até quando vai o inverno na Capital?

A "quadra chuvosa principal" começa em fevereiro; veja quando termina a sensação de inverno na Capital / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

Resumo Entenda a diferença entre pré-estação e quadra chuvosa no Ceará. Veja por que sentimos frio mesmo sem queda de temperatura e a previsão da Funceme para o inverno cearense de 2026. O cheiro de terra molhada chega antes mesmo do primeiro pingo tocar o solo, trazendo consigo aquele alento que só quem vive sob o sol do Ceará sabe decifrar. No final de dezembro, quando as chuvas dão o ar da graça, o fortalezense já sente o anúncio: o "inverno" está chegando, forma de chamar a quadra chuvosa no Estado.

O que acontece entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 é a "pré-estação chuvosa", que precede o período principal das chuvas. Além disso, apesar do apelido popular, a estação meteorológica é outra e a verdadeira quadra chuvosa do Ceará só começa em fevereiro.

Mas, afinal, por que chamam esse período de inverno e quando ele realmente termina? Inverno no Ceará: o que é a quadra chuvosa No Ceará, o período principal de precipitações vai de fevereiro a maio. Segundo Meiry Sakamoto, gerente de meteorologia da Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos), esses quatro meses correspondem à quadra chuvosa e são vitais. "O volume médio acumulado na quadra chuvosa, que é de aproximadamente 609 milímetros para o Estado, corresponde a cerca de 75% da chuva do ano inteiro", explica.

O sistema meteorológico responsável por esse fenômeno é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que traz a umidade necessária para regar o solo cearense. Embora o costume popular batize a chuva de "inverno", a meteorologia aponta uma realidade diferente. O inverno astronômico no Hemisfério Sul só começa em junho e vai até setembro, justamente quando as chuvas no Ceará começam a escassear.

"No Brasil, o inverno é caracterizado pela queda de temperatura, mas aqui no Ceará não observamos essa variação significativa nos termômetros", afirma Meiry. Assim, ela, que vive no Estado há mais de 30 anos, compreende a origem do termo pela sensação de frio que as chuvas trazem.

E de onde vem o "frio" cearense? Segundo a especialista, os termômetros não baixam nesse período; porém, os cearenses ainda sentem a necessidade de tirar o casaco do armário. Para Meiry, a resposta está na umidade.

"É apenas uma percepção. Como o período é mais úmido e muitas vezes acordamos com o céu nublado ou chovendo, temos a impressão de que está mais frio, mas as temperaturas máximas, médias e mínimas variam muito pouco entre a estação das chuvas e o período seco", expõe a meteorologista.

Em resumo, o "inverno cearense" é mais um estado de espírito e de umidade do que uma mudança climática brusca.