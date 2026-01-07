O que é estresse térmico? Descubra agora e veja como se prevenir

Calor extremo na Praça do Ferreira, em Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

A onda de calor que atingiu diversos estados no Brasil na última semana chega como alerta para a população que pode sofrer com uma condição chamada estresse térmico, que traz riscos para a saúde e ainda é pouco conhecida. O estresse térmico ocorre quando o corpo é exposto a temperaturas extremas, baixas ou altas , mas principalmente calor intenso, e não consegue se resfriar adequadamente e se manter nos 36,5°C – ideal para o nosso organismo.

É diferente de insolação e golpe de calor, causados pela exposição ao sol, e no caso do segundo também por esforço físico excessivo num ambiente quente. Um índice chamado bioclimático que analisa não apenas a temperatura, mas o conforto fisiológico do corpo humano diante de algumas condições específicas como o calor, umidade do ar, vento e índice de radiação, é utilizado para avaliar o estresse térmico. "O corpo humano tende a manter a temperatura constante entre 36 e 37 °C. Quando as temperaturas se elevam o corpo dá início a mecanismos para resfriamento, como a transpiração”, explica Marcelo Franken, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein. “Transpiração em excesso sem a adequada reposição de fluídos e eletrólitos pode levar a perda da capacidade de controlar a temperatura, havendo aumento muito significativo da temperatura corporal", completa o especialista.

Estresse térmico pode causar problemas para a saúde? O estresse térmico faz com que o corpo perca água e sais minerais em excesso podendo acarretar problemas de saúde que vão desde um leve desconforto, cansaço e tontura até condições mais graves, como exaustão pelo calor e desidratação. A frequência cardíaca e a pressão arterial podem aumentar, como um mecanismo compensatório ao calor extremo do corpo, podendo evoluir para um choque térmico, confusão mental e convulsões. Em quadros mais graves e extremos, a condição pode causar falência de múltiplos órgãos e óbito. Idosos, crianças e pessoas com comorbidades são os mais suscetíveis.

"O coração é um dos órgãos que mais é comprometido, podendo causar arritmias, aumento da pressão arterial e, em casos mais severos, pode até resultar em uma parada cardíaca, especialmente em pessoas com condições cardíacas preexistentes", acrescenta Diego Gaia, cirurgião cardiovascular do Hospital Santa Catarina – Paulista e professor na Universidade Federal de São Paulo. Estresse térmico: o que fazer para amenizar os sintomas? Para amenizar os sintomas do estresse térmico, os especialistas recomendam: manter o corpo hidratado, dando preferência para ingestão de água, água de coco ou isotônicos;



ingerir alimentos frescos, pouco gordurosos e calóricos;



procurar permanecer em locais frescos (com sombra ou espaços com ar-condicionado ou ventilador);



Estresse térmico também afeta o emocional Os efeitos do estresse térmico vão além do físico e influenciam diretamente o estado emocional. A psicóloga Tatiane Mosso explica que as altas temperaturas podem causar aumento da irritabilidade, sensação constante de cansaço, dificuldade de concentração e tomadas de decisão, além de quadros de ansiedade e apatia. A falta de energia física pode repercutir em desmotivação para atividades de rotina e uma consequente sensação de frustração.