Ceará deve ter chuvas irregulares e abaixo da média em janeiro

Foto de apoio ilustrativo: janeiro no Ceará deve abrigar chuvas irregulares, mal distribuídas e com acumulados abaixo da média histórica / Crédito: Beatriz Boblitz/ O POVO em 27/03/2020

O Ceará deve enfrentar um mês de janeiro marcado por chuvas irregulares, mal distribuídas no território e com acumulados abaixo da média histórica para o mesmo período. A previsão foi divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Ceará deve manter onda de calor com temperaturas até 38 °C; VEJA



Conforme o calendário de chuvas da Funceme, a média histórica do primeiro mês do ano no Estado configura-se de 66, 37 mm a 133, 24 mm, normalizando nos 99 mm.

Atualmente, um desses vórtices atua mais a leste da zona, sem impacto significativo sobre o Ceará. Outro fator determinante é o aquecimento acima da média do Atlântico Norte, que dificulta a formação de convecções mais intensas e reduz o potencial de chuvas no Estado. ZCIT permanece afastada A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema responsável pelas chuvas da quadra chuvosa no Ceará — de fevereiro a maio, também segue em uma posição desfavorável. Conforme a Funceme, a Zcit está mais ao norte do que o esperado para este período de pré-estação.

Aquecimento do Atlântico Norte também contribui para esse deslocamento. "Temos sempre essa preocupação durante a estação chuvosa de termos eventos severos devido ao aquecimento do ar, principalmente da baixa atmosfera. Está muito quente. Mas para falar realmente dos eventos extremos, é interessante esperar a estação chuvosa iniciar", pondera Francisco Júnior. Previsão do tempo até quarta-feira, 7 Segunda-feira, 5 Madrugada, manhã, tarde e noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens.