Confira os trechos do litoral de Fortaleza próprios para o banho nesse final de semana

Imagem de apoio ilustrativo. Praia do Náutico / Crédito: FÁBIO LIMA

Neste fim de semana, 21 pontos do litoral de Fortaleza estão próprios para banho. A informação consta no boletim semanal de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), que avalia a qualidade da água das praias da capital cearense. LEIA TAMBÉM| Após 4 dias, embarcação catamarã é reflutuada na Praia do Mucuripe, em Fortaleza



Pontos próprios para banho em Fortaleza Setor Leste Praia do Futuro – Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema

Praia do Futuro, na altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao posto de guarda-vidas Praia do Futuro, na altura da rua Embratel, próximo ao posto de guarda-vidas Praia do Futuro, na altura da rua Francisco Montenegro, próximo ao posto de guarda-vidas

Praia do Futuro, na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues Praia do Futuro, na altura da avenida Carlos Jereissati Praia do Futuro, na altura da rua Gerôncio Brígido Neto, próximo ao posto de guarda-vidas

Praia do Futuro, na altura da rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar Praia do Futuro, na altura da Areninha Praia do Futuro Praia do Futuro, na altura da rua Ismael Pordeus

Praia do Titanzinho, no Titanzinho Praia da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos Praia da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba