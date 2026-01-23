Confira os trechos do litoral de Fortaleza próprios para o banho nesse final de semana

Confira os trechos do litoral de Fortaleza próprios para o banho nesse final de semanaNo setor leste, todos os trechos estão liberados, já o setor centro conta com seis pontos próprios, enquanto no setor oeste apenas dois trechos estão adequados para banho
Neste fim de semana, 21 pontos do litoral de Fortaleza estão próprios para banho. A informação consta no boletim semanal de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), que avalia a qualidade da água das praias da capital cearense.
Pontos próprios para banho em Fortaleza
Setor Leste
Praia do Futuro – Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema
Praia do Futuro, na altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao posto de guarda-vidas
Praia do Futuro, na altura da rua Embratel, próximo ao posto de guarda-vidas
Praia do Futuro, na altura da rua Francisco Montenegro, próximo ao posto de guarda-vidas
Praia do Futuro, na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues
Praia do Futuro, na altura da avenida Carlos Jereissati
Praia do Futuro, na altura da rua Gerôncio Brígido Neto, próximo ao posto de guarda-vidas
Praia do Futuro, na altura da rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar
Praia do Futuro, na altura da Areninha Praia do Futuro
Praia do Futuro, na altura da rua Ismael Pordeus
Praia do Titanzinho, no Titanzinho
Praia da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos
Praia da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba
Setor Centro
Praia do Meireles, na altura da avenida Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira-Mar
Praia do Meireles, na altura da rua José Vilar, próximo ao posto de guarda-vidas 06
Praia do Meireles, na altura da avenida Rui Barbosa, no Aterro
Praia de Iracema, na altura da Estátua de Iracema Guardiã, no Aterrinho
Praia de Iracema, na altura da avenida Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica
Praia de Iracema – Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior
Setor Oeste
Praia do Pirambu – Praia da Leste, na altura da avenida Filomeno Gomes
Praia da Barra do Ceará – Praia do Coqueirinho, próximo ao Projeto Quatro Varas (horta)
Pontos impróprios para banho
Setor Centro
Praia do Mucuripe – Porto dos Botes, na altura da rua Interna
Praia do Mucuripe, ao lado do Mercado dos Peixes
Praia do Mucuripe, na altura da Estátua de Iracema do Mucuripe
Praia do Mucuripe, na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira-Mar
Setor Oeste
Praia da Leste Oeste, próximo à Igreja de Santa Edwiges
Praia do Pirambu – Praia da Formosa, na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda
Praia da Colônia, ao final da avenida Pasteur, próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece
Praia da Colônia – Praia do “L”, na altura da rua Dr. Theberge
Praia da Barra do Ceará – Praia das Goiabeiras, na altura da rua Coqueiro Verde
Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Bom Jesus
Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Rita das Goiabeiras
Praia da Barra do Ceará – Foz do Rio Ceará