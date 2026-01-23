Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confira os trechos do litoral de Fortaleza próprios para o banho nesse final de semana

No setor leste, todos os trechos estão liberados, já o setor centro conta com seis pontos próprios, enquanto no setor oeste apenas dois trechos estão adequados para banho
Neste fim de semana, 21 pontos do litoral de Fortaleza estão próprios para banho. A informação consta no boletim semanal de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), que avalia a qualidade da água das praias da capital cearense.

Pontos próprios para banho em Fortaleza

Setor Leste

Praia do Futuro – Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema

Praia do Futuro, na altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao posto de guarda-vidas

Praia do Futuro, na altura da rua Embratel, próximo ao posto de guarda-vidas

Praia do Futuro, na altura da rua Francisco Montenegro, próximo ao posto de guarda-vidas

Praia do Futuro, na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues

Praia do Futuro, na altura da avenida Carlos Jereissati

Praia do Futuro, na altura da rua Gerôncio Brígido Neto, próximo ao posto de guarda-vidas

Praia do Futuro, na altura da rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar

Praia do Futuro, na altura da Areninha Praia do Futuro

Praia do Futuro, na altura da rua Ismael Pordeus

Praia do Titanzinho, no Titanzinho

Praia da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos

Praia da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba


Setor Centro

Praia do Meireles, na altura da avenida Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira-Mar

Praia do Meireles, na altura da rua José Vilar, próximo ao posto de guarda-vidas 06

Praia do Meireles, na altura da avenida Rui Barbosa, no Aterro

Praia de Iracema, na altura da Estátua de Iracema Guardiã, no Aterrinho

Praia de Iracema, na altura da avenida Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica

Praia de Iracema – Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior


Setor Oeste

Praia do Pirambu – Praia da Leste, na altura da avenida Filomeno Gomes

Praia da Barra do Ceará – Praia do Coqueirinho, próximo ao Projeto Quatro Varas (horta)


Pontos impróprios para banho

Setor Centro

Praia do Mucuripe – Porto dos Botes, na altura da rua Interna

Praia do Mucuripe, ao lado do Mercado dos Peixes

Praia do Mucuripe, na altura da Estátua de Iracema do Mucuripe

Praia do Mucuripe, na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira-Mar


Setor Oeste

Praia da Leste Oeste, próximo à Igreja de Santa Edwiges

Praia do Pirambu – Praia da Formosa, na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda

Praia da Colônia, ao final da avenida Pasteur, próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece

Praia da Colônia – Praia do “L”, na altura da rua Dr. Theberge

Praia da Barra do Ceará – Praia das Goiabeiras, na altura da rua Coqueiro Verde

Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Bom Jesus

Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Rita das Goiabeiras

Praia da Barra do Ceará – Foz do Rio Ceará

