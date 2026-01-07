Hemoce registra recorde de doações de sangue em 2025

Foto de apoio ilustrativo: ano de 2025 registrou número recorde de doações de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Número recorde de doações de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), equipamento da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), foi registrado em 2025. Dado aponta para 119.100 contribuições, superando as 110.784 bolsas doadas do ano anterior. Resultado é o maior já contabilizado desde o início da contagem na década de 90.

Quantidade adquirida é essencial para pacientes em transfusões de sangue, tratamentos de câncer, doenças hematológicas, e necessidade de cirurgias eletivas e de emergência. “Atingir 119 mil doações em 2025 é uma conquista coletiva e motivo de grande orgulho para todos nós. Esse resultado demonstra que o Ceará avança na construção de uma cultura cada vez mais solidária, na qual a população compreende a importância da doação de sangue como um gesto de amor ao próximo e de compromisso com a vida. Cada doação representa esperança e fortalece nossa missão de salvar vidas em todo o estado”, destaca Luany Mesquita, diretora-geral do Hemoce. Tecnologia do Hemoce auxilia mais de 11 mil cirurgias em dez anos no CE; SAIBA

De acordo com o órgão, o crescimento no número de doações é consequência do compromisso dos doadores cearenses, o trabalho contínuo das equipes e as estratégias de mobilização e conscientização desenvolvidas. Para se candidatar à doação de sangue, é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter de 16 a 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Os menores de idade devem portar o termo de consentimento assinado pelos pais ou pelo responsável legal. Serviço Fortaleza Hemoce Sede

Onde: av. José Bastos, 3390, Rodolfo Teófilo - Fortaleza (CE)

Quando: de segunda a sexta, das 7 às 17h30min; aos sábados, das 7 às 16 horas; aos domingos, das 7 às 13 horas