Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hemoce registra recorde de doações de sangue em 2025

Hemoce registra recorde de doações de sangue em 2025, o maior desde 1990

Quantidade de 119.100 bolsas de sangue doadas no Hemoce é a maior desde o início da contagem na década de 1990; Fortaleza deteve mais contribuições no Ceará
Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

Número recorde de doações de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), equipamento da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), foi registrado em 2025. Dado aponta para 119.100 contribuições, superando as 110.784 bolsas doadas do ano anterior. Resultado é o maior já contabilizado desde o início da contagem na década de 90.

Hemoce é o primeiro hemocentro da América Latina no Registro Internacional de Sangue Raro; ENTENDA

Sede do Hemocentro, em Fortaleza, foi responsável por receber mais de 50% das doações no Estado, com 58.628 bolsas de sangue. Cariri encabeça a lista do levantamento no Interior, por meio de 23.126 arrecadações, seguido das regiões Norte (19.787), Sertão Central (10.702) e Centro-Sul (6.857).

Leia mais

Além de abrigar duas unidades fixas na Capital e cinco no Interior, localizadas nos municípios de Quixadá, Crato, Sobral, Iguatu e Juazeiro do Norte, o Hemoce realiza ainda regularmente coletas externas nos 184 municípios do Ceará. Dessa forma, foram realizadas 772 coletas no ano passado.

Quantidade adquirida é essencial para pacientes em transfusões de sangue, tratamentos de câncer, doenças hematológicas, e necessidade de cirurgias eletivas e de emergência.

“Atingir 119 mil doações em 2025 é uma conquista coletiva e motivo de grande orgulho para todos nós. Esse resultado demonstra que o Ceará avança na construção de uma cultura cada vez mais solidária, na qual a população compreende a importância da doação de sangue como um gesto de amor ao próximo e de compromisso com a vida. Cada doação representa esperança e fortalece nossa missão de salvar vidas em todo o estado”, destaca Luany Mesquita, diretora-geral do Hemoce.

Tecnologia do Hemoce auxilia mais de 11 mil cirurgias em dez anos no CE; SAIBA

De acordo com o órgão, o crescimento no número de doações é consequência do compromisso dos doadores cearenses, o trabalho contínuo das equipes e as estratégias de mobilização e conscientização desenvolvidas.

Para se candidatar à doação de sangue, é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter de 16 a 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Os menores de idade devem portar o termo de consentimento assinado pelos pais ou pelo responsável legal.

Serviço

  • Fortaleza

Hemoce Sede
Onde: av. José Bastos, 3390, Rodolfo Teófilo - Fortaleza (CE)
Quando: de segunda a sexta, das 7 às 17h30min; aos sábados, das 7 às 16 horas; aos domingos, das 7 às 13 horas

Hemoce Praça das Flores
Onde: av. Desembargador Moreira, s/n, Aldeota - Fortaleza (CE)
Quando: de terça a sábado, das 7 às 12h30min e 14 às 16 horas

Mais informações: (85) 99681 7597 (WhatsApp) | (85) 3208 0805 (Telefone)

  • Interior do Estado

Crato
Onde: rua Coronel Antônio Luís, 1.111, Pimenta - Crato (CE)
Contato: (88) 3102 1260 (WhatsApp) / (88) 3102 1261
Quando: de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30min

Juazeiro do Norte
Onde: rua Beata Maria de Araújo, 30, Romeirão - Juazeiro do Norte (CE)
Contato: (88) 3102 1170 (WhatsApp)
Quando: de segunda a sábado, das 7 às 7h15min

Iguatu
Onde: rua Edilson de Melo Távora, s/n, Esplanada II - Iguatu (CE)
Contato: (88) 3581 9408 (WhatsApp)
Quando: de segunda a sexta, das 7 às 17 horas

Quixadá
Onde: av. Francisco Almeida Pinheiro, 2340, Planalto Universitário, ao lado da Maternidade Jesus Maria e José - Quixadá (CE)
Contato: (88) 98184 1564 (WhatsApp)
Quando: de segunda a sexta, das 7 às 17 horas

Sobral
Onde: av. Dr. José Arimathéa Monte e Silva, 300, Junco. Sobral (CE)
Contato: (88) 3677 1512 (WhatsApp)
Quando: de segunda a sexta, das 7 às 18 horas; aos sábados, das 8 às 12 horas

Mais informações: portal do Hemoce

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar