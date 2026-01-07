Hemoce registra recorde de doações de sangue em 2025, o maior desde 1990Quantidade de 119.100 bolsas de sangue doadas no Hemoce é a maior desde o início da contagem na década de 1990; Fortaleza deteve mais contribuições no Ceará
Número recorde de doações de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), equipamento da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), foi registrado em 2025. Dado aponta para 119.100 contribuições, superando as 110.784 bolsas doadas do ano anterior. Resultado é o maior já contabilizado desde o início da contagem na década de 90.
Hemoce é o primeiro hemocentro da América Latina no Registro Internacional de Sangue Raro; ENTENDA
Sede do Hemocentro, em Fortaleza, foi responsável por receber mais de 50% das doações no Estado, com 58.628 bolsas de sangue. Cariri encabeça a lista do levantamento no Interior, por meio de 23.126 arrecadações, seguido das regiões Norte (19.787), Sertão Central (10.702) e Centro-Sul (6.857).
Leia mais
Além de abrigar duas unidades fixas na Capital e cinco no Interior, localizadas nos municípios de Quixadá, Crato, Sobral, Iguatu e Juazeiro do Norte, o Hemoce realiza ainda regularmente coletas externas nos 184 municípios do Ceará. Dessa forma, foram realizadas 772 coletas no ano passado.
Quantidade adquirida é essencial para pacientes em transfusões de sangue, tratamentos de câncer, doenças hematológicas, e necessidade de cirurgias eletivas e de emergência.
“Atingir 119 mil doações em 2025 é uma conquista coletiva e motivo de grande orgulho para todos nós. Esse resultado demonstra que o Ceará avança na construção de uma cultura cada vez mais solidária, na qual a população compreende a importância da doação de sangue como um gesto de amor ao próximo e de compromisso com a vida. Cada doação representa esperança e fortalece nossa missão de salvar vidas em todo o estado”, destaca Luany Mesquita, diretora-geral do Hemoce.
Tecnologia do Hemoce auxilia mais de 11 mil cirurgias em dez anos no CE; SAIBA
De acordo com o órgão, o crescimento no número de doações é consequência do compromisso dos doadores cearenses, o trabalho contínuo das equipes e as estratégias de mobilização e conscientização desenvolvidas.
Para se candidatar à doação de sangue, é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter de 16 a 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Os menores de idade devem portar o termo de consentimento assinado pelos pais ou pelo responsável legal.
Serviço
- Fortaleza
Hemoce Sede
Onde: av. José Bastos, 3390, Rodolfo Teófilo - Fortaleza (CE)
Quando: de segunda a sexta, das 7 às 17h30min; aos sábados, das 7 às 16 horas; aos domingos, das 7 às 13 horas
Hemoce Praça das Flores
Onde: av. Desembargador Moreira, s/n, Aldeota - Fortaleza (CE)
Quando: de terça a sábado, das 7 às 12h30min e 14 às 16 horas
Mais informações: (85) 99681 7597 (WhatsApp) | (85) 3208 0805 (Telefone)
- Interior do Estado
Crato
Onde: rua Coronel Antônio Luís, 1.111, Pimenta - Crato (CE)
Contato: (88) 3102 1260 (WhatsApp) / (88) 3102 1261
Quando: de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30min
Juazeiro do Norte
Onde: rua Beata Maria de Araújo, 30, Romeirão - Juazeiro do Norte (CE)
Contato: (88) 3102 1170 (WhatsApp)
Quando: de segunda a sábado, das 7 às 7h15min
Iguatu
Onde: rua Edilson de Melo Távora, s/n, Esplanada II - Iguatu (CE)
Contato: (88) 3581 9408 (WhatsApp)
Quando: de segunda a sexta, das 7 às 17 horas
Quixadá
Onde: av. Francisco Almeida Pinheiro, 2340, Planalto Universitário, ao lado da Maternidade Jesus Maria e José - Quixadá (CE)
Contato: (88) 98184 1564 (WhatsApp)
Quando: de segunda a sexta, das 7 às 17 horas
Sobral
Onde: av. Dr. José Arimathéa Monte e Silva, 300, Junco. Sobral (CE)
Contato: (88) 3677 1512 (WhatsApp)
Quando: de segunda a sexta, das 7 às 18 horas; aos sábados, das 8 às 12 horas
Mais informações: portal do Hemoce
Leia mais
-
Inscrições para cursos de línguas de curta duração sem processo seletivo estão abertas no Imparh
-
Vídeo: adolescente e três adultos são resgatados por helicóptero após se afogarem na Sabiaguaba
-
Deputado Pedro Lobo confirma rompimento com André Barreto e acusa prefeito de assédio político a apoiadores