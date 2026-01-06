Ex-CEO preso no Aeroporto de Jericoacoara é solto em audiência de custódia

João Ricardo Mendes apresentou documento falso durante embarque no aeroporto de Jericoacoara / Crédito: Reprodução/Twitter

O ex-CEO da Hurb (antigo Hotel Urbano) João Ricardo Rangel Mendes teve a liberdade provisória concedida em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, 6. Ele havia sido preso na noite dessa segunda-feira, 5, após apresentar um documento falso ao tentar embarcar no Aeroporto Regional de Jericoacoara, localizado em Cruz, município do Litoral Norte do Estado. Conforme a decisão do Plantão do 5º Núcleo Regional, João Ricardo deverá cumprir as seguintes medidas cautelares: comparecimento mensal no fórum de sua comarca para informar e justificar suas atividades; permanecer na comarca em que reside, não podendo deixá-la sem autorização judicial; recolhimento domiciliar diário a partir das 19h; não frequentar locais que vendam bebida alcoólica; e não ser preso novamente.