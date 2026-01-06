Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-CEO preso no Aeroporto de Jericoacoara é solto em audiência de custódia

João Ricardo Rangel Mendes, que tentava embarcar após apresentar documento falso, terá de cumprir medidas cautelares. Ele responde por furto qualificado
Atualizado às Autor Lucas Barbosa
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
O ex-CEO da Hurb (antigo Hotel Urbano) João Ricardo Rangel Mendes teve a liberdade provisória concedida em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, 6. Ele havia sido preso na noite dessa segunda-feira, 5, após apresentar um documento falso ao tentar embarcar no Aeroporto Regional de Jericoacoara, localizado em Cruz, município do Litoral Norte do Estado.

Conforme a decisão do Plantão do 5º Núcleo Regional, João Ricardo deverá cumprir as seguintes medidas cautelares: comparecimento mensal no fórum de sua comarca para informar e justificar suas atividades; permanecer na comarca em que reside, não podendo deixá-la sem autorização judicial; recolhimento domiciliar diário a partir das 19h; não frequentar locais que vendam bebida alcoólica; e não ser preso novamente.

Como O POVO já havia mostrado, João Ricardo tentava embarcar em voo com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele usava tornozeleira eletrônica.

O monitoramento havia sido imposto no contexto de um caso ocorrido em abril de 2025 em que João Ricardo é acusado de furtar obras de arte e outros objetos de luxo. Os crimes foram registrados em um hotel e em um escritório de arquitetura no Rio de Janeiro (RJ).

João Ricardo chegou a ser preso preventivamente, mas foi solto mediante o cumprimento de medidas cautelares. Após a prisão por uso de documento falso no Ceará, o Ministério Público do Rio de Janeiro requereu que ele fosse preso novamente.

